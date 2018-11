Coly-albue under NFF-etterforskning

Bekreftes av Kristiansund etter seieren over Brann.

Aliou Coly og Kristiansund beklager episoden der Coly plantet en albue i Branns Taijo Teniste. Norges Fotballforbund etterforsker saken.

Det bekrefter Kristiansund i en pressemelding mandag.

Colys sammenstøt med Teniste var den store snakkisen etter kampen søndag kveld, selv om vertene vant 3-1 og førte Brann ut av gullkampen.

KBK-spilleren kan trolig vente seg karantene for episoden som ikke ble fanget opp av dommer Rohit Saggi eller hans assistenter.

- Aliou Coly, i samråd med Kristiansund Ballklubb, ønsker i dag å beklage denne situasjonen. Coly har i ettertid erkjent at situasjonen er kritikkverdig og at han gikk inn i taklingen på feil måte. Coly er preget av det som har skjedd og ønsker å overbringe sin personlige beklagelse til Sportsklubben Brann og til Taijo Teniste, skriver klubben.

- Som hovedtrener Christian Michelsen uttalte til mediene etter kampen, setter KBK fair play-reglene høyt, og klubben jobber kontinuerlig med å etterleve disse reglene og holdningene i praksis. KBK avventer nå behandling av episoden fra NFF/Påtalenemnda og vil ta stilling til eventuell videre håndtering etter at avgjørelse foreligger. For øvrig vil saken håndteres internt av klubben.

Kristiansund vil ikke kommentere saken ytterligere.

Overfor VG bekrefter kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF at også Start-spiller Damion Lowe kan bli straffet for for armen han slang opp i fjeset til Rosenborgs Birger Meling på Sør Arena.

Landslagsspiller Meling og RBK sikret likevel gullet i Eliteserien med seier 1-0.

