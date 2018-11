Copa Libertadores-finalen mellom River Plate og Boca Juniors er utsatt

Presidenten for det sør-amerikansk fotballforbundet bekrefter at kampen ikke spilles søndag.

Sakn oppdateres

Den andre finalekampen mellom Boca Juniors og River Plate i Copa Libertadores er utsatt igjen. Kampen mellom de to erkerivalene skulle egentlig spilles søndag, men det sør-amerikanske fotballforbundet (CONMEBOL) har valgt å utsette kampen på ny.

Kampen ble satt opp til å spilles lørdag kveld, men etter at River Plate-fans angrep bussen til Boca Juniors, og flere av spillerne ble skadet, valgte til slutt CONMEBOL å utsette finalen.

Søndag har det pågått møter, og samtidig også blitt spekulert i hvorvidt Boca Juniors kommer til å be om utestengelse av River Plate grunnet manglende sikkerhet.

Søndag kveld bekrefter CONMEBOL-president Alejandro Domínguez at kampen nå utsettes, og at det jobbes med å finne en ny dato.

- Det er ikke tilrettelagt for spill. Vi ønsker at kampen skal spilles på rettferdig grunnlag. Vi kommer derfor til å utsette denne kampen, sier Domínguez ifølge den argentinske avisen Olé.

- Kampen er ikke suspendert, den er utsatt. Sammen med lagets presidenter så skal vi finne en dato der kampen kan spilles.

Det var på vei til Rivers hjemmebane, El Monumental, at flere River-fans angrep Boca Juniors' spillerbuss. Flere av spillerne ble skadet enten av prosjektiler eller pepperspray.

Blant dem som ble hardest skadet var kaptein Pablo Pérez som ble sendt til sykehus. Også superstjernen Carlos Tévez måtte behandles etter å ha fått pepperspray i øynene.

Kampen ble forsøkt gjennomført flere ganger lørdag kveld, men Boca Juniors gjorde det klart at de ikke var i forfatning til å gjennomgå oppgjøret.

River v Boca today before the suspension:



5 postponements.



Boca's bus attacked.



Boca players vomitting from gas thrown inside the bus



Pablo Perez sent to the hospital with a serious eye injury.



Ambulance carrying Perez attacked and defended by police deploying pepper spray. pic.twitter.com/TG0ZFGRNnl