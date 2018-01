Costa-assist da Atlético tok seg videre i cupen

Atlético Madrid tok seg videre til kvartfinalene i den spanske cupen med 3-0-seier mot tredjedivisjonsklubben Lleida i siste åttedelsfinale tirsdag.

Victor «Vitolo» Machin scoret sitt første mål for Atlético, mens Yannick Carrasco og Kévin Gameiro også kom på scoringslista for et hjemmelag uten sine største stjerner.

Vitolo gjorde kun sin andre opptreden for Atlético siden han returnerte fra lån i Las Palmas. Han ble signert av Atlético før forrige sesong, men kunne ikke spille før nå siden hovedstadslaget har vært nektet å registrere nye spillere av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Carrasco åpnet scoringene i andre omgang etter en assist av Diego Costa, før Gameiro og Vitolo la på til 3-0 mot slutten. Vitolos mål kom etter en perfekt langpasning fra Fernando Torres.

Costa spilte cupkampen siden han kun er suspendert i spansk 1. divisjon etter å ha feiret på seg sitt andre gule kort lørdag i La Liga-comebacket.

Atlético har kun sluppet inn mål én gang i løpet av sine siste seks kamper i alle konkurranser. Lleida ble slått 4-0 i første kamp, slik at Atlético tok seg videre med 7-0 sammenlagt.

(©NTB)

