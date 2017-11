Philippe Coutinho bedyrer at han trives i Liverpool til tross for ryktene om at han kan forsvinne til Barcelona i januar.

Den brasilianske juvelen forsøkte å presse fram en overgang til den spanske klubben i sommer, men Liverpool nektet å selge 25-åringen til tross for flere bud fra Barcelona.

Det ryktes at den spanske storklubben igjen vil prøve å lokke playmakeren vekk fra Merseyside når overgangsvinduet åpnet i januar, men Coutinho sier nå at han trives med å spille i Premier League.

– Jeg spiller i en av de største klubbene i verden. Jeg er alltid lykkelig, men nå er det viktig å konsentrere seg om landslaget. For øyeblikket er jeg veldig fornøyd med livet, sier han ifølge Sky Sports.

Coutinho har ikke spilt for Liverpool siden oktober som følge av en skade, men friskmelder seg selv før hans Brasil møter England i en treningskamp tirsdag.

– Jeg er 100 prosent klar. Jeg hadde en skade og mistet tre kamper, men nå er jeg tilbake og helt klar for denne kampen.

(©NTB)

Mest sett siste uken