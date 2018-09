Først lagde Cristiano Ronaldo show, så lagde lagkamerat Douglas Costa skandale.

JUVENTUS - SASSUOLO 2-1:

Cristiano Ronaldo åpnet målkontoen i Juventus med to scoringer da «den gamle dame» slo Sassuolo 2-1 i Serie A søndag.

En strek i regningen for den italienske storklubben er oppførselen til deres brasilanske stjerne Douglas Costa, og det faktum at klubben trolig må klare seg uten ham i mange Serie A-kamper framover.

Costa mistet hodet fullstendig på overtid og ble utvist etter å ha både skallet og spyttet på Federico Di Francesco.

Se video av hendelsen lenger ned i artikkelen

50 minutter var spilt da en corner ble slått inn fra høyre. Leonardo Bonucci nærmest brassesparket ballen videre til Sassuolo-stopper Gianmarco Ferrari.

Med en merkelig manøver headet Ferrari ballen i egen stolpe, før Cristiano Ronaldo dukket opp og dyttet returen inn i åpent mål.

Dermed var 320 minutters måltørke i Italia over for portugiseren.

Et snaut kvarter senere var Ronaldo på farten igjen. En Juventus-kontring endte med at Emre Can dyttet ballen videre til 33-åringen, som banket ballen i det lengste hjørnet bak Andrea Consigli.

Portugiseren fikk et par gode muligheter til å fullføre hat tricket, men lyktes ikke. I stedet kom reduseringen fra Sassuolo og Khouma Babacar på overtid.

På overtid ble også Douglas Costa utvist etter å ha spyttet i ansiktet på en Sassuolos Federico Di Francesco.

Brasilianeren var minutter tidligere i tottene på Di Francesco og skallet mot Sassuolo-spilleren. Da slapp han utrolig nok unna med gult kort.

Etter spytteepisoden kan 28-åringen trolig vente seg en lang suspensjon.

Douglas Costa luckily only gets a yellow for the headbutt, then spits on his opponent to get the red #JuveSassuolo #juve pic.twitter.com/sG8TJwsDe7