Selv om det kanskje lugger litt ute på gressmatta for tiden, leverer Cristiano Ronaldo til stående applaus utenfor banen. Søndag kveld bekreftet nemlig den portugisiske superstjernen at han har blitt far på nytt.

Det er det første barnet Ronaldo har sammen med kjæresten Georgina Rodriguez (22), men han har tre barn fra før.

Cristiano Ronaldo Jr er sju år, mens tvillingene Eva og Mateo kom til verden i juni med bruk av surrogatmor.

- Vi er alle veldig glade, skriver Ronaldo på Twitter, og legger til at både mor og barn har det bra.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ pic.twitter.com/nMT4rYc32U — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 12. november 2017

