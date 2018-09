Cristiano Ronaldo ble utvist mot Valencia

Det røde kortet skaper reaksjoner.

VALENCIA - JUVENTUS 0-2:

Rundt 30 minutter var spilt av oppgjøret mellom Valencia og Juventus i Champions League onsdag, da Cristiano Ronaldo kom i fokus.

Direkte rødt



Portugiseren fikk direkte rødt kort etter en situasjon inne i feltet.

Det var vanskelig å se av TV-bildene hva Ronaldo gjorde galt, men det kunne se ut som han var oppe med armen i ansiktet på Jeison Murillo. Det kunne også se ut som har sparket borti samme mann like etterpå, og var frampå med en hånd oppe i hodet på stopperen.

Ifølge Petter Veland i Viasat-studio skal det være den siste delen av situasjonen, der Ronaldo er borti hodet til Murillo, som skal ha vært årsaken til at han fikk en tidlig dusj.

Linjemannen ved dødlinjen var raskt oppe med flagget etter situasjonen og Valencia-spillerne var også overbevist om at det var en forseelse.

Dommer Felix Brych pratet lenge med måldommerassistenten før han dro fram det røde kortet. På tribunen var det delte reaksjoner. Noen humret av at Ronaldo ble vist ut, mens andre ikke helt forsto hva som skjedde.

På Twitter haglet reaksjonene etter det røde kortet.

Cristiano Ronaldo sent Off.

And the German referee will probably be suspended — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) 19. september 2018

Det er godt vi ikke har VAR i Champions League:raised_hands: — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 19. september 2018

Rødt kort til Cristiano Ronaldo for absolutt ingenting — Simen Stamsø-Møller (@SimenAxel) 19. september 2018

Direkte rødt kort for Cristiano Ronaldo!!! Kan ikke helt skjønne hvorfor.. Jeison Murillo går i bakken etter en "duell" når ballen er langt borte, og tar colombianeren i/på hodet like etterpå. Merkelig. Gråter når han går av banen. — Petter Veland (@ViasportVeland) September 19, 2018





Cristiano Ronaldo 'nun kırmızı kart yeme nedeni



Tüm Goller için • @KramponSport pic.twitter.com/r1Qvv54wBx — Krampon Media (@KramponM) September 19, 2018

Gikk gråtende av banen



Juventus-spillerne protesterte vilt på avgjørelsen til den tyske dommeren og Ronaldo selv så ut til skjønne svært lite av utvisningen.

Juventus-spilleren var tydelig skuffet og lei seg over det røde kortet og da han omsider tuslet av banen, var det en tårevåt Ronaldo som gikk ut.

Dette er første gang veteranen blir utvist i en Champions League-kamp. Det røde kortet kom i hans totalt 154. kamp i turneringen.

Utvisningen var for øvrig Ronaldos 11. i karrieren.

De første 30 minuttene på Mestalla var det Juventus som styrte kampen og det italienske storlaget burde tatt ledelsen på det tidspunktet.

Rett før pause sørget imidlertid Miralem Pjanic for at gjestene likevel kunne gå til pause i ledelsen, til tross for at de var ti mann.

Samme mann la også på til 2-0 i andre omgang og det ble sluttresultatet.

