Cristiano Ronaldo har fått dommen - rekker United kampen

Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo fryktet at returen til Old Trafford skulle gå i vasken da han ble utvist mot Valencia.

Cristiano Ronaldo må stå over én Champions League-kamp etter at han ble utvist i Juventus' bortemøte med Valencia forrige uke.

Det bekrefter UEFA i en pressemelding torsdag.

33-åringen går dermed glipp av Juventus' hjemmekamp mot sveitsiske Young Boys førstkommende tirsdag, men er klar til bortekampen mot gamleklubben Manchester United 23. oktober.

Utvisningen kom etter etter at portugiseren løp Valencia-stopper Jeison Murillo over ende, før han tilsynelatende lugget, kloret eller strøk colombianeren på toppen av hodet.

Til tross for at Juventus måtte spille en time med en mann mindre, dro italienerne i land seieren etter to straffescoringer av Miralem Pjanic.

Dette betyr altså at superstjernen trolig kommer til å spille Champions League-møtet med Manchester United på Old Trafford 23. oktober.

Portugiseren spilte som kjent for Manchester United i perioden 2003 og 2009 og mange har sett fram imot å se ham tilbake på gamle trakter, selv om han nå spiller for en annen klubb.

