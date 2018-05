Cupflause for Solskjærs Molde

Molde røk hodestups ut av cupen mot 2. divisjonslag.

BRATTVÅG - MOLDE 1-0 e. ekstraomganger:

Molde har fått en solid start på sesongen i Eliteserien, men onsdag gikk Ole Gunnar Solskjærs klubb på et realt feilskjær i cupen.

2.divisjonsklubben ble nemlig for sterk for eliteserieklubben og sørget for at det ikke blir noe cupgull på Molde denne sesongen.

Etter ordinær tid sto det uavgjort 0-0 mellom de to lagene og kampen gikk til ekstraomganger. Der slo hjemmelaget til.

Helt på tampen av den første ekstraomgangen sendte nemlig Daniel Stensøe vertene i ledelsen. Patrick Hjelmseth slo et hjørnespark og der var Stensøe på plass og banket inn ledermålet bak Andreas Linde.

Det ble kampens eneste mål og dermed var Molde ute av cupen.

Molde var ikke det eneste eliteserielaget som gikk på en cupsmell onsdag. Også Sandefjord er ute av cupen etter at de tapte med hele 3-0 borte for osloklubben Skeid.

Også Tromsø levde farlig i cupens andre runde og i møtet med Senja sto det 0-0 etter ordinær spilletid, og lagene måtte ut i ekstraomganger.

Der så det lenge ut til å gå mot straffesparkkonkurranse, men helt på tampen sørget Christian Landu Landu for å sikre Tromsø-avansement.

