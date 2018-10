Cuphelt «Mos» svært skuffet over lite spilletid i Strømsgodset denne sesongen

Mustafa Abdellaoue sørget nærmest egenhendig for cupfinaleplass onsdag, men spissen innrømmer at han har hatt det tungt denne sesongen.

STRØMSGODSET - LILLESTRØM 3-0:

MARIENLYST STADION (Nettavisen): Abdellaoue hadde 24 cupmål på sine 25 cupkamper i karrieren før onsdagens semifinale mot Lillestrøm, og han benyttet anledningen til å forberede sitt allerede svært sterke målsnitt da han sendte sitt lag til finalen.

«Mos» scoret tre ganger i 3-0-seieren, og 30-åringen har nå utrolige 27 mål på sine 26 siste cupkamper etter NM-debuten for Skeid tilbake i 2008.

- Han er en målsnik denne karen her, sa NRK-kommentator Carl-Erik Torp etter Abdellaoues andre mål.

Sesongen har imidlertid ikke vært en dans på roser for den tidligere AaFK-spissen.

Han har vært bak Marcus Pedersen i spisskøen i Godset denne sesongen, og 30-åringen har kun startet sju kamper i Eliteserien.

- Jeg har hatt det tungt i år, innrømmer han til Nettavisen.

Han påpeker at han respekterer at det er treneren som tar ut laget, men legger samtidig ikke skjul på at han mener han burde spilt mer.

- Ja, absolutt. Jeg har lyst til å spille mer, men vi har en Marcus Pederseon som har scoret 14 mål, og da er det selvfølgelig vanskelig å få mer spilletid.

- Hvor tungt har det vært?

- Jeg føler jeg gjør det bra på trening og tar vare på de sjansene jeg får, og når du da ikke får spille blir du forbanna, forteller han.

Han sier han hadde håpet å få spille mer på topp sammen med Pedersen, men Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen innrømmer at onsdagens cuphelt har blitt offer for lagets formasjon som kun inkluderer én ren spiss.

LUKSUSPROBLEM: Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen har to gode spisser å velge mellom. Han forstår Mustafa Abdellaoues frustrasjon denne sesongen.

- Det er litt måten vi har spilt på, og han har blitt offer på det. Vi har hatt en Marcus Pedersen som var toppscorer i Eliteserien da han ble skadet, så det har vært vanskelig for ham når vi har spilt med én spiss. Det som imidlertid er hans (Abdellaoues) styrke er at han møter opp på trening hver dag og fortsetter med det han er best til, nemlig å score mål.

Best før pause

Godset styrte mye av det som skjedde før pause onsdag, men slet lenge med å skape det helt store på LSK-keeper Marko Maric.

Den kroatiske målvakten ble satt på prøve da «Mos» gikk på skudd etter 24 minutter, men avslutningen forsvant utenfor.

Vertene fortsatte å kjøre kampen etter muligheten til «Mos», og seks minutter var det Henning Hauger som forsøkte lykken. Midtbaneankeret prøvde seg fra distanse, og tvang fram en redning av Maric, men kun minutter senere kunne LSK tatt en noe ufortjent ledelse.

Tokmac Nguen mistet banen på egen banehalvdel, og Simen Rafn dro til på direkten fra rundt 18 minutter. Avslutningen snek seg imidlertid like utenfor før det smalt i andre enden like etter.

Nok en gang var det et distanseskudd som satte Maric på prøve, men målvakten fikk parert Nguens forsøk til corner.

Skjøt ut av startblokkene

Lagene gikk målløse til pause, og hva Ingebretsen sa i pausen vites ikke, men hans lag var plutselig svært effektive innledningsvis i den andre omgangen.

Lars Vilsvik vant en duell ute til høyre etter 49 minutter, og inne i feltet ventet «Mos». Han tok ned ballen på brystet, snurret rundt med LSKs unge stopper Erik Tobias Sandberg, før han nådeløst banket ballen i nettet.

LSK slet stort etter sidebyttet, og kun tre minutter senere var Abdellaoue frempå igjen.

Denne gangen var det Nguen som snurret rundt med en LSK-spiller. 25-åringen fikk ballen ute til feltet og ble taklet av Marius Amundsen, og dommer Tom Harald Hagen pekte på ellevemetersmerket.

Abdelloue steg fram og satte ballen sikkert til høyre for Maric til ellevill jubel blant de fremmøtte på Marienlyst.

«Mos» var imidlertid ikke ferdig for kvelden, og i sluttminuttene var han frampå inne i feltet og satte sitt tredje mål etter at Maric hadde gjort en god redning etter en avslutning på Nguen.

Nå venter enten Rosenborg eller Start i cupfinalen. De to lagene spiller sin semifinale torsdag.

