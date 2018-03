Daily Mail: - Ni spillere kan forlate United

Hevder det går mot storopprydning i Manchester United-stallen.

Manchester United ligger på andreplass i Premier League og kjemper fortsatt om det gjeve FA-cuptrofeet, men alt er likevel ikke rosenrødt på Old Trafford. Etter lørdagens seier mot Brighton i FA-cupen gikk manager José Mourinho ut mot flere av sine egne spillere.

Portugiseren la lite imellom da han sa at spillerne hadde levert en prestasjon som «manglet personlighet, klasse og vilje».

Nemanja Matic og Romelu Lukaku var de eneste som slapp unna kritikk fra United-sjefen etter kampen, selv om laget slo Brighton med 2-0.

Etter Champions League-tapet mot Sevilla i forrige uke har det ulmet litt i storklubben og nå varsler Daily Mail at det kan bli en storopprydning i spillerstallen etter sesongen. Manager Mourinho skal ifølge avisen være misfornøyd med flere spillere, noe som kan bety store utskiftninger.

Mourinho skal ha møtt med klubbdirektør Ed Woodward torsdag i forrige uke og gitt ham beskjed om at klubben trenger å investere i nye spillere til sommeren og hente inn flere nye profiler etter sesongslutt.

Avisen skriver samtdig at så mange som ni spillere kan forsvinne fra dagens stall.

Backene Luke Shaw og Matteo Darmian trekkes fram som to spillere som trolig kan bli nødt til å finne seg en ny klubb til sommeren.

Shaw har blitt koblet med både Tottenham og Chelsea, mens Darmian til stadighet kobles med en overgang tilbake til italiensk fotball.

Videre hevder Daily Mail at Anthony Martial, Ander Herrera. Juan Mata og Chris Smalling er spillere som ikke bør føle seg trygge på framtiden i klubben. Samtidig er det klart at veteranen Michael Carrick legger opp, mens belgieren Marouane Fellaini er på utgående kontrakt.

Mata forlenget riktig nok sin kontrakt så sent som i januar, fram til sommeren 2019, men dette skal likevel ikke stoppe United fra å kvitte seg med spanjolen et år før tiden, om et interessant tilbud skulle dukke opp, skal vi tro den engelske storavisens spekulasjoner.

Nederlandske Daley Blind er også en spiller Daily Mail mener at nærmer seg slutten på United-karrieren og også han kan forsvinne etter sesongen.

Etter møtet med Brighton satte Mourinho spørsmålstegn ved innsatsen til flere av spillerne og uttalte følgende på en pressekonferanse:

- Noen av spillerne virket redde der ute. Vær så snill, mister, ta meg av banen. Jeg følte det slik, sa Mourinho om sine egne menn.

Spesielt Shaw fikk høre det av sin egen manager.

- I førte omgang kom de gang på gang ned på Lukes side. Det førte til innlegg og jeg var ikke fornøyd med hans prestasjon. Jeg måtte gjøre et bytte på backen og jeg valgte Luke, fordi Antonio Valencia i det minste klarte å posisjoner seg riktig i noen situasjoner, sa United-sjefen.

Dette er ikke første gang Mourinho kritiserer engelskmannen offentlig. Også sist sesong gikk han ut mot 22-åringen etter en svak kamp.

Manchester United har brukt rundt 300 millioner pund på nye spillere siden Mourinho overtok som manager i klubben og hentet inn profiler som Romelu Lukaku, Paul Pogba og Alexis Sanchez.

Skal vi tro Daily Mails siste spekulasjoner, kan imidlertid denne totalten gå kraftig opp i løpet av det kommende overgangsvinduet.

