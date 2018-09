Dansk avis: Bendtner anmeldt for vold mot taxisjåfør

Det opplyser taxiselskapet DanTaxi.

Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner skal være anmeldt for vold mot en taxisjåfør i København. Det bekrefter taxiselskapet DanTaxi til bt.dk.

- Jeg kan bekrefte at det er vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet for øyeblikket med en brukket kjeve. Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner, sier kommunikasjonsdirektør Rasmus Krochin til nettstedet.

Krochin vil ikke utdype noe mer til Nettavisen, verken rundt saken eller tilstanden til taxisjåføren.

Danske Ekstra Bladet skriver også om saken. Hendelsen skal ha skjedd natt til søndag. Ifølge Ekstra Bladet, var Bendtner natt til søndag anholdt av politiet, og deretter løslatt. Han skal likevel være siktet etter den såkalte milde voldsparagraf 244, skriver avisen. Denne paragrafen gjelder alminnelig, ikke grov fysisk vold.

Politet i København bekrefter også at de har mottatt en anmeldelse, men der nevnes det ikke at det er Nicklas Bendnter det er snakk om.

Nettavisen har vært i kontakt med daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, som forteller at hun har hatt fri, og utover det ikke har noen kommentar til saken.



Nettavisen har også forsøkt å komme i kontakt med Bendtners agent, Ivan Marko Benes, men henvendelsen har ikke blitt besvart.

