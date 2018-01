David Beckhams Miami blir MLS-lag

Superstjernen står i spissen for ny satsing i USA.

Den tidligere Manchester United-profilen David Beckham annonserte offisielt mandag at han etablerer et MLS-lag i Miami.

Det ble gjort på en pressekonferanse. Noe navn på Beckhams lag ble imidlertid ikke avslørt på pressekonferansen.

- Det er med stor stolthet vi ønsker Miami velkommen til Major League Soccer, sa MLS-sjef Don Garber i en uttalelse.

Laget går trolig inn i den amerikanske toppdivisjonen fra 2020, selv om dette ikke ble bekreftet mandag, og klubben vil ha et stadion som vil huse rundt 25.000 tilskuere.

Ifølge ESPN kommer Beckham til å fokusere på å bygge opp et solid akademi rundt laget fram til klubben går inn i MLS-systemet.

Miami-klubben blir dermed den 25 av totalt 28 klubber som ligaen skal bestå av innen 2025.

David Beckham annonserte først sine planer om å starte en klubb i Miami tilbake i februar 2014.

I tillegg til Beckham er de lokale forretningsmennene Jorge og Jose Mas, samt Masayoshi Son, Marcelo Claure og Simon Fuller sentrale i satsingen til det nye Miami-laget.

Drøyt 11 år er gått siden engelskmannen offentliggjorde at han ville forlate Real Madrid til fordel for Los Angeles Galaxy i Major League Soccer. I avtalen inngikk det et punkt som ga Beckham muligheten til å kjøpe en klubblisens til redusert pris.

Flere mislykkede forsøk på å finne en tomt å bygge klubbens stadion på har forsinket engelskmannens planer. I mellomtiden har andre MLS-klubber sett dagens lys. Nå skal flokene være løst også for Beckham.

Det har også tidligere vært gjort forsøk på å etablere en MLS-klubb i Miami. Miami Fusion eksisterte i fire sesonger fra 1998, før klubben måtte nedlegges som følge av blant annet lavt billettsalg.

