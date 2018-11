Viasat-profilen åpner for å se Martin Ødegaard fra start, mens Kjetil Rekdal mener det er ganske jevnt mellom unggutten og landslagskaptein Stefan Johansen.

LARNACA (Nettavisen): Johansen spilte en svak kamp mot Slovenia og ble tatt av banen allerede før timen var spilt. Inn kom Martin Ødegaard som markerte seg positivt fortegn i løpet av den drøye halvtimen han fikk i Ljubljana.

Det har gjort at flere har tatt til ordet for å starte med den utlånte Real Madrid-spilleren i skjebnekampen mot Kypros mandag.

Hans kandidatur blir også styrket ettersom Johansen sliter med en smell etter å ha stått over lørdagens trening i Nikosia.

Viasat-ekspert Vidar Davidsen tror det kan være lurt av landslagssjef Lars Lagerbäck å starte med en annen fremfor Johansen.

- Jeg synes Stefan har hengt i tauene ganske lenge. Både formmessig, men også hva med tanke på hva han har levert på landslaget de siste årene, sier han til Nettavisen.

Vidar Davidsen

Han mener Johansen var en viktigere brikke i begynnelsen av sin landslagskarriere, og at Fulham-proffen ikke er noe sikkert kort på høyrekant for Norge.

- Da tror jeg vi med hell kan prøve andre varianter. Da finnes det jo flere konstellasjoner, og én av dem er Martin Ødegaard. Han styrket sine sjanser mot Slovenia, men om Lagerbäck tar sjansen på ham fra start er jeg usikker på.

Les også: Dette fikk landslagssjefen til å reagere mot «Moi»: - Han ble irritert

Start-trener Kjetil Rekdal er ikke like sikker på at byttet Stefan Johansen/Martin Ødegaard vil utgjøre den store forskjellen.

- Den plassen er helt åpen. Det er veldig få på landslaget som er bombesikker på laget, og om du spiller med Stefan Johansen eller en annen, tror jeg uansett det er ganske jevnt, forteller den tidligere landslagsspilleren.

- Årets overraskelse

Norge kan sikre EM-playoff ved seier mot Kypros, og én av spillerne som virkelig har stått fram de siste kampene er Ole Selnæs.

Saint-Étienne-profilen har tilrevet seg en plass på den sentrale midtbanen på landslaget, og har holdt Sander Berge på benken.

Den tidligere Rosenborg-spillerens prestasjoner har overrasket Davidsen stort.

- Han har imponert meg veldig de siste tre kampene. Det ser ut som han har hatt en ny vår i Frankrike, og han har spilt på seg selvtillit. Han er årets store overraskelse på landslaget i høst, og han fremstår mer og mer som en som tar lederansvar på banen.

Det er helt likt mellom Norge og Bulgaria både hva angår poeng og innbyrdes målforskjell før mandagens avsluttende Nations League-kamper.

Det norske laget er imidlertid i førersetet som følge av totalt bedre målforskjell (5-2 mot 6-4).

Det betyr imidlertid at Norge kan måtte trenge å angripe for flere mål om Bulgaria slår Slovenia med mange mål.

Landslagsassistent Per Joar Hansen uttalte til Nettavisen søndag at de ikke tar noen sjanser på forsinkede TV-signaler, og dermed sender en person ned til Bulgaria som vil sende tekstmelding til en i støtteapparatet på den norske benken underveis i kampene.

Rekdal påpeker at det er viktig at alle spillerne drar i samme retning om det skal bli et måldrama utover i annenomgang.

- Det handler om å være godt forberedt på alle scenarier. Du må ha gått igjennom en del scenarier, så alle er forberedt på å gjøre det samme. Om Norge skal jage mål, er det viktig at alle 11 er inneforstått med hvordan det skal utføres, forteller han.

Spissplass?

Det er imidlertid flere spørsmålstegn rundt Lagerbäcks laguttak. I tillegg til den nevnte høyrekanten, er det åpent hvem som vil spille på topp for Norge.

Tarik Elyounoussi har slitt med en vond muskel i lang tid, mens Bjørn Maars Johnsen, matchvinneren mot Slovenia, er svært tvilsom grunnet en ankelskade han pådro seg i sluttminuttene.

Det betyr at Lagerbäck står igjen med en halvskadd Elyounoussi, Ola Kamara og Alexander Sørloth som rene spisser. Kamara spilte ingen stor kamp mot Slovenia, mens Sørloth er helt ute i kulden i Crystal Palace.

Spilleren Davidsen kanskje savner mest, skulle imidlertid spilt i midtforsvaret.

Kristoffer Ajer har briljert etter sin debut på A-landslaget, og ville vært selvskreven mot Slovenia og Kypros, men et brudd i øyehulen gjør imidlertid at Celtic-stopperen må følge kampene fra sykesenga.

Sigurd Rosted tok hans plass i midtforsvaret med Håvard Nordtveit fredag, men Gent-spilleren var uheldig på slovenernes 0-1-scoring da han først tapte en duell, før han kom på etterskudd i den påfølgende situasjonen som førte til scoring.

- Jeg synes det gjør forsvaret mye mer usikkert nå som Ajer er ute. Både Rosted og Håvard Nordtveit er i seg selv gode spiller, men ingen er den forsvarssjefen vi trenger.

Mest sett siste uken