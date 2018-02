Deeney straffes ikke for å ha vist fingeren til Chelsea-fans

Et panel bestående av tre personer klarte ikke å bli enige og dermed slipper Watford-spissen unna med en advarsel.

Under mandagens møte mellom Watford og Chelsea kom vertenes Troy Deeney i fokus etter at han hadde scoret på et straffespark.

Spissen viste nemlig langfingeren til bortefansen etter at han hadde satt ballen forbi keeper Thibaut Courtois og sendt Watford opp i 1-0.

Gesten fikk mye oppmerksomhet etter kampslutt, i et oppgjør som Watford vant 4-1, og mange regnet med at Deeney vil bli straffet.

Nå er imidlertid dommen fra det engelske fotballforbundet klar og de har konkludert med at Watford-stjernen ikke får noen straff for gesten.

Det skriver Sky Sports onsdag kveld.

Selv har Deeney forklart gesten mot Chelsea-fansen på følgende måte:

- Jeg gjorde gesten for å gi alle beskjed om at jeg så alt og at jeg fortsatt er her, sa Deeney til BBC Radio 5 Live tirsdag.

I etterkant av kampen varslet det engelske forbundet at de skulle se nærmere på episoden, men har altså valgt å ikke ta affære. Ifølge Sky Sports kommer likevel FA til å gi spissen en advarsel for oppførselen.

- Tre tidligere dommere har sett episoden på video og uavhengig av hverandre ble de bedt om å vurdere om gesten kvalifiserte til rødt kort. Det var ingen enstemmig enighet om dette, og derfor vil det ikke bli gitt noen straff, heter det i en pressemelding fra forbundet.

Watford-kapteinen har spilt for klubben siden 2010 og har totalt scoret 110 mål på 322 kamper for londonlaget.

Denne sesongen står han bokført med tre scoringer i Premier League.

Etter 26 serierunder ligger Watford på en 11.-plass i ligaen.

