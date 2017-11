Ødegaard- og Thorsby-parodi går sin seiersgang

Fotballforbundets eget humorklipp der Martin Ødegaard og Morten Thorsby imiterer hverandre er sett av rundt 70.000 seere på Facebook i løpet av få dager.

Flere ganger bryter duoen fullstendig ut i latter i den elleville reportasjen.

– Hvorfor parodierer dere hverandre?

– Det er et godt spørsmål. Vi prøver å være litt morsomme og finne på noe. Det var vel det vi hadde å by på, vi har ikke så mye annen humor å by på, så da ble det det, smiler Martin Ødegaard til NTB.

Roser lagkameraten

Duoen setter selv et stempel som «kjedelige» om seg selv i intervjuer.

– Det er vel en liten sannhet i det. Det er en alvorlig setting, så det er naturlig at vi er seriøse og alvorlige, men vi prøver å vise at vi ikke alltid er det. Vi er vel ikke kjent for å være ekstremt morsomme, men det ble godt tatt imot, humrer Thorsby.

Heerenveen-duoen deler hotellrom og kjenner hverandre svært godt. Humoren er aldri langt unna når talentene er i slag.

Thorsby er raus med rosen når det gjelder 18 år gamle Ødegaards oppførsel i mediene.

– Martin er utrolig flink. Det har vært utrolig mye. Han har vært flink til å være jordnær og holde fokus på de rette tingene, som er et utrolig kjedelig svar, men det er det eneste riktige når du vil bli bedre. Han er flink til å håndtere mediene, sier den tidligere Stabæk-spilleren.

Vil ikke synge ut

Ødegaard selv innrømmer at det blir mye til tider.

– Det gjør det. Det er veldig svart-hvitt det som kommer. Men som Morten sier, det er ting du må håndtere, og det hører med. Det blir mye til tider, sier den Real Madrid-eide spilleren.

– Prøver du å holde litt igjen?

– Nei, det gjør jeg vel egentlig ikke. Jeg svarer det jeg tenker. Jeg har ikke noe stort behov for å si alt jeg føler. Det er ikke slik at jeg tenker så mye over det, svarer Ødegaard.

– Er du ikke fristet til å synge ut innimellom?

– Nei, det har jeg ikke noe behov for overfor mediene. Det klarer jeg å holde inni meg, svarer Ødegaard, nå litt mer bestemt.

Kjedelige svar

Thorsby sier han ikke har fått noen medietips fra Ødegaard foran A-landslagsdebuten mot Makedonia lørdag.

– Jeg føler Morten svarer godt for seg, så han trenger ikke så mange tips, mener Ødegaard.

– Dersom du kunne stille et spørsmål til deg selv, hva ville det vært?

– Det er vanskelig å si. Det er deres jobb. Det overlater jeg til dere, så kan jeg svare mine kjedelige svar, og så kan dere prøve å finne på noe stort, sier Ødegaard.

– Hva ville du spurt Martin om, Morten Thorsby?

– Jeg føler veldig mye er blitt spurt om. Det er vel for det første fint å se ham spille fotball. Det er utrolig morsomt og underholdende. Det blir mange spørsmål rundt Martin, det er fortjent for han er en utrolig god spiller. Det viktigste er å spille fotball. Det er det han er bra til. Det er min tanke, svarer Thorsby nærmest som en parodi på NFFs humorinnslag på landslagets Facebook-kanal.

Og om fansen elsker klippet av Thorsby og Ødegaard, må du ikke tro at landslagssjefen er blant de 70.000 som har tittet innom Facebook.

– Jeg er aldri inne i sosiale medier, så det aner jeg ingenting om, sier Lars Lagerbäck.

GOD STEMNING: Morten Thorsby og Martin Ødegaard parodierte hverandre til 20 i stil.

