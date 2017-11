Ødegaard etter medieprat med Lagerbäck: - Prøver å stenge det litt ute

Martin Ødegaard (18) er inne i landslagsvarmen for første gang under Lars Lagerbäck. Det ble raskt en prat om oppmerksomheten rundt stortalentet.

Den Real Madrid-eide drammenseren innrømmer at han har vært skuffet over å være i A-landslagskulden etter at Lagerbäck tok over etter Per-Mathias Høgmo.

– Det er veldig kult å være tilbake på landslaget. Det er vel det alle norske spillere drømmer om. Det er stort å være her igjen, sier Ødegaard.

Heerenveen-spilleren svarer slik på spørsmålet om han har vært skuffet:

– Jeg har vært litt skuffet. Det er, som jeg sier, det alle norske spillere håper og drømmer om og jobber for. Da er det litt skuffende ikke å være med, men som jeg har sagt hele veien, så har jeg har god tid og stresser ikke veldig mye. Det har ikke vært helt krise for min del, sier den tidligere Strømsgodset-spilleren til NTB.

Fikk ingen råd

Han gjør A-landslagscomebacket mot Makedonia lørdag. Ikke siden i mars 2016 har 18-åringen fått sjansen. Ødegaard uttalte seg i høst noe krassere enn normalt.

– Jeg føler vel ikke at jeg har vært krass, men selvfølgelig vil man være med på landslaget. Jeg føler at jeg har prestert bra.

– Hvilke tanker har du gjort deg?

– Jeg har ikke tenkt så mye mer enn at jeg er veldig fornøyd med klubbhverdagen. Jeg føler jeg utvikler meg der og har prestert bra i starten. Det har også vært noen gode kamper for U21.

Ødegaard var under tirsdagens trening i novembersurt Skopje i samtaler med Lagerbäck.

– Det var ikke noe spesielt. Det var litt om økta og litt om mediene, sier Ødegaard om det som så ut som en liten diskusjon mellom de to.

Få råd

– Fikk du noen råd?

– Nei, jeg har ikke fått så mange råd. Jeg føler jeg klarer å håndtere det ganske bra. Jeg bruker ikke så mye energi på det, så jeg klarer å stenge det litt ute, sier Ødegaard om all oppmerksomheten.

Landslagssjefen avdramatiserer praten på feltet.

– Jeg spurte ham litt om hva han mente om noen forskjellige ting og hvordan ting føltes etter de første møtene. Det var ikke noe spesielt. Jeg går alltid rundt og småprater med spillerne. Når det kommer noen nye inn, forsøker man å ta noen samtaler innimellom, påpeker trenerveteranen.

MED IGJEN: Martin Ødegaard under trening tirsdag før landskampen mot Makedonia.

Det meste tirsdag handlet om Ødegaard. Nå er ikke presseoppbudet så stort i den makedonske hovedstaden. Fire journalister og to fotografer ville alle ha sin del av Real Madrid-spilleren.

Slik svarer Ødegaard på spørsmålet om han føler han kan slå tilbake fra gjentatte vrakinger med sitt første landslagsmål:

– Jeg har ikke så mye å slå tilbake for, føler jeg. Jeg gleder meg til å trene her, forhåpentlig spille noen minutter og prøve meg igjen på landslaget. Det gleder jeg meg veldig til. Jeg skal gjøre mitt beste.

Brukes på venstrekanten

Lagerbäck har tidligere uttalt at han ikke vil gjøre populistiske laguttak. Mange hjemme i Norge har nærmest krevd landslagsplass for Ødegaard.

– Jeg pleier å være forsiktig med forventninger. Alle vet at det er en veldig lovende spiller. Det blir interessant for meg å lære ham å kjenne, både som person og ute på treningsfeltet. Så får vi se hva han får til i kampen. Det ser vi fram til, sier Lagerbäck til NTB.

Svensken antydet langt på vei at Ødegaard spiller på venstrekanten mot Makedonia. For klubblaget Heerenveen ligger Ødegaard ute på motsatt side.

