Ødegaard involvert i tre scoringer da Vitesse smadret Willem II

Leverte suveren kamp for Leonid Slutskijs lag.

WILLEM II - VITESSE 1-3

Martin Ødegaard begynner virkelig å komme til sin rett i Vitesse, og søndag viste 19-åringen sitt vanvittige potensiale borte mot Willem II i den nederlandske Æresdivisjonen.

I Vitesse 3-1-seier var Ødegaard først tredje sist på lagets to første scoringer, før han så plasserte ballen på pannebrasken til Bryan Linssen som satte inn lagets tredje.

Ødegaard spilte samtlige 90 minutter for klubben som nå ligger på fjerdeplass i den øverste divisjonen i Nederland.

Den siste tiden har Ødegaard virkelig imponert for Leonid Slutskijs lag, og før kampen passet den russiske trenerlegenden å rose Ødegaard i nederlandsk presse.









- Han kom hit uten en sesongoppkjøring fordi han fikk ikke skikkelig trening i Real Madrid da han ikke spilte oppkjøringskampene. Det er alltid veldig vanskelig, sa Slutskij til FOX Sports.

Intervjueren passet på utheve at Ødegaard kun hadde én scoring og én målgivende i den nederlandske toppserien før kampen, men Slutskij påpekte at nordmannen gjør en del mer enn scoringer og målgivende.

- Om du ikke har vært gjennom oppkjøringen og må lære deg å forstå ditt nye lag, mens du også må finne din egen form, så er det ikke enkelt. Akkurat nå så ser han veldig bra ut, han spiller for landslaget og jeg håper han viser nivået sitt snart.

Ødegaard imponerte for Lars Lagerbäck da han kom inn fra benken både mot Slovenia og Kypros i løpet av landslagspausen.

Til Nettavisen fortalte Ødegaard også at han nå ønsker å etablere seg i en klubb, og at det fort kan bety at han må forlate Real Madrid allerede til sommeren. Dette er andre utlånet til Ødegaard, som tidligere har vært innom Heerenveen i Nederland.

Dette var den sjette seriekampen på rad der Ødegaard spilte samtlige minutter for Vitesse.

