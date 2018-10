Martin Ødegaard (19) fikk drømmetreff.

Artikkelen oppdateres - kampen pågår ennå!

Målene har så langt uteblitt for den norske landslagsspilleren etter at han gikk til Vitesse på lån fra Real Madrid, men onsdag kveld kunne Ødegaard glede seg over sin første scoring for den nederlandske klubben.

I borteoppgjøret mot Heracles i andre runde av cupen sendte Ødegaard gjestene opp i ledelsen etter 40 minutter.

Nordmannen mottok ballen ved hjørnet av sekstenmeteren av lagkamerat Navarone Foor, før han banket til. 19-åringen fikk drømmetreff og satte ballen i mål bak en utspilt Michael Brouwer i Heracles-målet.

Se scoringen under:

Kampen som startet klokken 18.30 pågår ennå. Artikkelen oppdateres når kampen er ferdigspilt.

