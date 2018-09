Ødegaard uenig i Drillo-uttalelse: - Det er tidlig å avskrive 19-åringer

Martin Ødegaard (19) hevder han bruker lite krefter på Egil Drillo Olsens syn på hans utvikling.

SANDVIKA (Nettavisen): Det har vært mange meninger om Ødegaard og hans klubbvalg de siste årene.

Nå er Norges tidligere landslagssjef Drillo sistemann ut som stiller seg spørsmålet om det norske talentet valgte rett da han signerte for Real Madrid som 16-åring.

Drillo er nemlig usikker på om Ødegaard har utviklet seg noe spesielt etter at han forlot Strømsgodset og norsk fotball.

Ødegaard bekrefter til Nettavisen at han har fått med seg uttalelsene til den norske trenerlegenden.

- Tidlig å avskrive 19-åringer



19-åringen er imidlertid tydelig på at han ikke fokuserer mye på hva andre mener om hans utvikling.

- Det får han mene som han vil om. Jeg synes det er tidlig å avskrive 19-åringer som spiller i en fin klubb i Nederland, men det er sånn det er. Jeg bryr meg ikke så mye om hva andre sier. Det får han stå for, sier Ødegaard til Nettavisen.

- Hvor mye føler du har gått etter planen etter at du signerte for Real Madrid?

- Det har ikke vært så mye plan annet enn at jeg gikk til Real Madrid som jeg følte var det beste steget for meg. Der kunne jeg spille med andrelaget og trene med førstelaget. Etter det så følte jeg at jeg måtte ha en bedre kamphverdag. Da har det vært lån, forteller Ødegaard.

Berge: - Martin har utviklet seg masse



Landslagskollega Sander Berge er ikke i tvil om at Ødegaard har hatt en positiv utvikling de siste årene.

- Martin har utviklet seg masse som fotballspiller. Han er en utrolig mye bedre fotballspiller i dag. Det er fantastisk gøy å se ham på trening, sier Berge til Nettavisen.

- Hvordan ser du at han har han blitt bedre?

- Han er fantastisk med ball. Han har blitt enda bedre førsteforsvarer, han er bedre fysisk og enda skarpere i bevegelsene. Jeg synes han er en veldig, veldig god spiller, forteller landslagskollegaen.

FORSVARER ØDEGAARD: Stortalentet Sander Berge er ikke i tvil om at Martin Ødegaard har utviklet seg mye som fotballspiller de siste årene.

Godt førsteinntrykk i Vitesse



Ødegaard ble nylig klar for den nederlandske klubben Vitesse hvor han er på utlån fra Real Madrid denne sesongen.

19-åringen sier at han lot seg overbevise av planen klubben hadde for ham.

- For meg ble det viktig at når man går på ett års lån etter "pre-season" og skal komme raskt inn i ting, så er det viktig at man har en trener som har tro på deg og en trener som har tydelige planer på hvordan han ønsker å bruke deg. Det føler jeg at jeg har i Vitesse. De er veldig klare og tydelige på hvordan de ønsker å bruke meg og hvorfor de trenger meg. Det ga meg den tryggheten jeg trengte, så det er hovedgrunnen, sier Ødegaard.

NY KLUBB: Martin Ødegaard er på lån hos Vitesse denne sesongen.

Han forteller at han har fått en fin start i sin nye klubb.

- Det har vært veldig bra utenom Ajax-kampen. Den var ikke så bra, men utenom det synes jeg det har gått veldig bra. Jeg har kommet raskt inn i ting. Det har vært bra treninger og det er bra folk der, så det har vært veldig bra, sier Ødegaard.

Selv om det har blitt spill i Nederland de siste årene, er 19-åringen fortsatt klar på at målet er å spille seg inn på førstelaget til Real Madrid en gang i fremtiden.

- Det har ikke vært noen langsiktig plan annet enn at jeg har et mål om å spille meg inn der. Jeg vet at det kan ta ett år til, to år til eller fem år til. Det vet jeg og det stresser jeg ikke så mye med. Jeg skal prøve å ta nye steg hvert år. Forhåpentligvis ender jeg opp der etter hvert, sier nordmannen.

Denne uken er Ødegaard på samling med det norske A-landsaget som skal i aksjon mot Kypros og Bulgaria i Nations League torsdag og søndag.

