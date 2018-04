Ødegaard ut med skade mot Heracles

Heerenveen-spilleren skadet foten i søndagens seriekamp for Heerenveen.

HERACLES - HEERENVEEN 1-2:

Martin Ødegaard (19) måtte forlate banen etter å ha skadet foten i seriekampen mot Heracles søndag. Nordmannen spilte fra start for Heerenveen, men etter omtrent en times spill var det altså over.

Den norske landslagsspilleren ble sittende nede på gresset en god stund, men klarte å fortsette. Fem minutter senere var det dog slutt for nordmannen. Ødegaard spurtet for å nå ballen, men stoppet plutselig brått og hinket bortover banen. Etter å ha blitt liggende en stund igjen, forlot han til slutt banen for egen maskin.

Dermed ble det ikke behov for båren som ble funnet fram på sidelinjen.

SKADE: Martin Ødegaard lå nede mens han holdt seg til den vonde foten.

Ødegaard kom nylig tilbake i spill etter å ha vært holdt ute av skade på grunn av et brudd oppe på vristen. Skaden gjorde at Ødegaard gikk glipp av de siste kampene før juleferien i nederlandsk fotball.

Morten Thorsby scoret Heerenveens første mål i oppgjøret, mens Arber Zeneli økte til 2-0 et par minutter senere.

Se Thorsbys scoring:

Scoringen var Thorsbys sjette scoring i den nederlandske serien denne sesongen. Kun spissen Reza Ghoochannejhad har flere mål (7) blant Heerenveen-spillerne.

På overtid reduserte hjemmelaget til 1-2.

Det er ikke kjent hva slags omfang Ødegaards skade har, men det er ventet at klubben vil komme med mer informasjon den nærmeste tiden.

Ødegaard var en del av Norges landslagstropp i kampene mot Australia og Albania. Morten Thorsby var på sin side på samling med U21-landslaget.

