Ødegaards trener ferdig i Heerenveen etter sesongen

Jurgen Streppel fornyer ikke kontrakten med Heerenveen.

Det offentliggjorde klubben selv på sine nettsider tirsdag. 48-åringen skal ha vært i forhandlinger med klubben, men nå har altså partene blitt enige om å gå hver for seg etter sesongen.

- Det har vært omfattende diskusjoner mellom alle parter de siste ukene, men til slutt er har vi sammen besluttet å ikke forlenge hans utgående kontrakt, sier daglig leder i Heerenveen, Luuc Eisenga, til klubbens nettsider.

Jurgen Streppel er mannen som har fulgt det norske stjerneskuddet Martin Ødegaard tettest det siste året, men vil dermed uansett ikke være Ødegaards trener lenger etter denne sesongen. Det er dog uvisst om Ødegaard vil bli værende i den nederlandske klubben eller ikke. Han er som kjent på utlån fra Real Madrid, og tirsdag meldte en spansk storavis at framtida til Ødegaard i Madrid er usikker. Videre utlån er én mulighet.

Også nordmennene Nicolai Næss og Morten Thorsby spiller i Heerenveen, og må belage seg på ny trener neste sesong.

Ødegaard har 22 kamper for Heerenveen, og to scoringer, hittil denne sesongen, mens Thorsby har spilt 25 kamper og står med fire nettkjenninger. Næss har fått vist seg fram i ni kamper, men har ingen scoringer.

Heerenveen ligger akkurat nå på 11. plass i den nederlandske toppdivisjonen.

Samtidig med at klubben offentliggjorde at Streppel er ferdig, kunngjorde de at en annen viktig person i den sportslig ledelsen forlenger sin kontrakt. Gerry Hamstra signerer for ytterligere ett år, og har vært i Heerenveen siden 2016.

- Tankegangen og filosofien til Heerenveen og Gerry sammenfaller. Vi ønsker å spille offensiv og attraktiv fotball med laget vårt, og i de kommende årene skal vi bygge en prestasjonsdrevet kultur der det må være enda mer rom for innovasjon, sier Eisenga ifølge klubbens nettsider.

Hamstra er er «teknisk manager» i Heerenveen.

