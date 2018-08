Deila: - Få lag i Norge matcher vår midtbane

Vålerenga-trener Ronny Deila (42) hyller osloklubbens nykomponerte trio.

OSLO (Nettavisen): Vålerenga tok en fortjent seier hjemme mot Brann søndag og skjøv samtidig bergenserne ned fra toppen av tabellen.

Vålerengas nye midtbanespiller Mohamed Abu ble kåret til «Beste Vålerenga-spiller» av en lokal jury og midtbanen til osloklubben framstod som sterkere enn på lenge.

Det til tross at Vålerenga tidligere i august ble stemplet som taperne på overgangsmarkedet da vinduet stengte.

Tidligere Rosenborg-speider Stig Thorbjørnsen sa blant annet til Eurosport at han mente osloklubben ikke hadde fått inn spillere som var bedre enn de som allerede var der fra før.

Vålerenga-trener Ronny Deila er nå full av lovord om trioen sentralt.

- I Mohamed Abu har vi fått inn en virkelig klassespiller. Med Daniel Fredheim Holm i kanonform ved siden av, og Erik Israelsson foran, så er det ikke mange andre lag i Norge som kan matche den midtbanen. sier Ronny Deila til Nettavisen.

- Kommer flere målpoeng

Backene i Vålerenga har fått kritikk for å levere for få målpoeng. Nå står Amin Nouri med én målgivende og én scoring på de to siste kampene, og har vært blant lagets beste.

Vålerenga-treneren trekker igjen frem den nye konstellasjonen sentralt på midten som en viktig faktor.

- Det har mye med at Fredheim Holm og Abu samarbeider godt på midtbanen. Da får vi tid til å flytte backene våre høyere i banen. Så har vi jobbet med å finne relasjoner mellom back og kant. Amin Nouri og «Chiddi» (Chidera Ejuke red. anm.) begynner å finne hverandre godt, så det kommer til å komme flere målpoeng fra de to backene i fremtida, sier Deila til Nettavisen.

Mohamed Abu spilte under Ronny Deila i Strømsgodset og har tre perioder bak seg i den norske eliteserien. I sommervinduet ble han lånt inn fra MLS-klubben Columbus Crew for å tilføre Vålerenga litt andre ferdigheter på midtbanen.

I Oslo har han tatt laget med storm og vært blant lagets beste spillere de to kampene han har spilt.

- Treneren (Ronny Deila red.anm) vet hva jeg kan, derfor hentet han meg hit. Spillerne ønsket meg varmt velkommen og vi jobber hardt sammen for å forstå hverandre godt. Vi er i ferd med å få til et veldig godt samarbeid, som er viktig på banen. Det gjør oss bedre rustet til å utføre spilleplanen til treneren, sier Mohamed Abu til Nettavisen.

- Er du overrasket over hvor raskt du har tilpasset deg laget?

- Nei, jeg er ikke overrasket. Jeg har vært i Norge før, så livet her er ingen overraskelse for meg og som jeg sa, treneren kjenner meg godt. Han vet hva jeg kan og hva jeg trenger. Han gir meg gode tips for å gjøre meg bedre, sier Abu til Nettavisen.

- Kjent for å utvikle unge spillere

Mot Brann måtte Vålerenga klare seg uten Felipe Carvalho og Sam Johnson, to viktige bidragsytere så langt i sesongen. Ronny Deila peker på at bredden og konkurransen i stallen virker positivt på prestasjonene.

- Det er veldig jevnt i stallen. De unge utfordrer de eldre og alle må ta sjansen sin når de får den, og det er det en toppidrettskultur handler om. Det er kjempegøy, sier Deila til Nettavisen.

- Du hentet en spiller som Aron Dønnum tilbake fra utlån. Han har imponert i OBOS-ligaen for HamKam i vår, og vært god i sine innhopp for Vålerenga. Begynner du å få et luksusproblem som går utover spilletiden til enkelte?



- Det er tøft å spille for Vålerenga. Den dagen de spiller fast, så er de toppspillere i Norge. De får sine sjanser på banen og må også bevise noe for å være med på benken. Det er trangt om plassene der også, til tider. De har tida foran seg. De må bare vise seg frem på alle treninger og alle A- og rekruttkamper. Er det noe jeg er kjent for så er det å få fram unge spillere. Disse gutta har jeg kjempetro på. Det er en grunn til at jeg setter innpå to 20-åringer i dag, det er fordi de er gode nok, sier Deila.

FÅR SKRYT: Vålerengas nye midtbanemann, Mohamed Abu, får skryt av sjefen. Her sammen med Felix Horn Myhre.

En av de som har kriget seg inn i laget er bergenseren Bård Finne, som slet litt benken i vårsesongen. Nå har han startet de siste åtte kampene på rad.

- Jeg har jo kjempet hardt for å komme inn i laget. Nå føler jeg at jeg har gjort flere gode kamper på rad, som viser at jeg fortjener å spille. Når man spiller mye i strekk så er det enklere å prestere, sier Bård Finne til Nettavisen.

- Skal gjøre Vålerenga til topplag

Med gode prestasjoner mot både Brann og Tromsø i de to siste hjemmekampene, er mange raske til å hausse opp et Vålerenga-lag som, mange mener, har underprestert denne sesongen. Helt siden Ronny Deila ble ansatt har man snakket om «Prosjekt Deila».

- Begynner vi å nærme oss suksess i det mange kaller for «Prosjekt Deila» ?

- Vi er fortsatt et stykke unna. I en halvtime i andre omgang holdt vi mye i ballen, men skapte fortsatt litt lite sjanser, men vi er i en positiv utvikling. Vi skal være tålmodige. Jeg skal bruke de neste årene på å gjøre Vålerenga til et topplag, sier Deila til Nettavisen.

Espeseth: - Skal skape en etablert toppklubb

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, var en av de som brukte beskrivelsen «Prosjekt Deila». Han legger vekt på en ny, tålmodig strategi som innebærer å gjøre Oslo-klubben til et topplag på sikt.

- Jeg har selv kalt dette et prosjekt og det var litt dumt å kalle det for det. Vi har en strategi som innebærer å bygge stein på stein, selv om det høres utrolig kjedelig ut. I en klubb som Vålerenga tror jeg det er spesielt viktig og nødvendig, fordi det stilles veldig store krav fra alle kanter, som ikke er rart da vi er en hovedstadsklubb. Likevel holder vi fast ved at vi ikke skal kjøpe oss til kortsiktig suksess. Vi skal bygge varige strukturer og skape en etablert toppklubb over tid, sier Erik Espeseth til Nettavisen.

- Merker du at man er utålmodige og sultne på suksess rundt Vålerenga?



- Det at vi har holdt ved denne strategien, er vi veldig stolte av, fordi presset har vært ganske voldsomt. Det er lenge igjen av serien og veldig mye kan skje, men en ting er klart etter seieren mot Brann. Nå ser vi oppover, nå ser vi ikke nedover lengre. Vi ser fram til en spennende høst og de kommende kampene med Lillestrøm først og deretter to kamper mot Rosenborg, sier Espeseth til Nettavisen.

Stanget og vant

Daværende serieleder Brann fikk det tøft på Intility Arena søndag. Et Vålerenga-lag med oppadgående formkurve viste seg som et solid hjemmelag og holdt mye i ballen.

De stanget tålmodig mot et solid Brann-forsvar før de fikk hull på byllen etter vel en times spill da Amin Nouri sendte av gårde et skudd som Brann-keeperen burde reddet.

Brann fikk sjelden låne ballen i andre omgang, men presset på for utligning de siste ti minuttene. Det ga mer rom for innbytter Felix Horn Myhre som elegant lobbet inn 2-0 til hjemmefansens store glede.

Nå venter enda en erkerival for Vålerenga. I neste runde tar Oslo-laget turen til Åråsen for å møte Lillestrøm, mens Brann håper på å komme tilbake på seierssporet hjemme mot Ranheim.

Mest sett siste uken