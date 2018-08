Deila: - Utelukker ikke flere spillerkjøp

Misfornøyd med prestasjonen mot Sandefjord.

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Vålerenga og Sandefjord møttes til første kamp etter fotballferien, søndag på Intility Arena. Bortelaget fikk en drømmeåpning med scoring etter to minutter og var det beste laget i første omgang, mot et særdeles tamt hjemmelag. Til tross for sterkt press fra hjemmelaget i andre omgang var det Sandefjord som økte sin ledelse med et kremmerhus fra Mohamed Ofkir. To scoringer på fire minutter skulle likevel redde ett poeng for Oslo-klubben. Vålerenga-trener Ronny Deila var skuffet over førsteomgangen på hjemmebane.

- Vi må jobbe videre med det vi har tro på og den prosessen vi er inne i, så vil det komme flere poeng, men jeg var skuffa over prestasjonen mot Sandefjord. Det var litt som kampen mot Bodø/Glimt hvor vi også var veldig nære. Vi kunne hatt fire poeng på de to kampene, men står igjen med to isteden. Det er ganske stor forskjell, sier Ronny Deila til Nettavisen.

Utelukker ikke flere kjøp

Kantspiller Simen Juklerød fikk to og en halv sesong i Vålerenga før ferden gikk videre til belgisk fotball og Royal Antwerp. Vålerenga fulgte opp med å hente tilbake den lovende vingen Aron Dønnum fra hans utlån i HamKam. 20-åringen leverte en målgivende og gjorde sine saker bra, da han kom inn som innbytter mot Sandefjord, sammen med Magnus Grødem og Felix Horn Myhre. Vålerenga-treneren var godt fornøyd med de tre ungguttas innsats i 2-2-oppgjøret.

JUBLET: Vålerengas Felix Horn Myhre og Aron Dønnum kunne juble etter utligningen mot Sandefjord.

- Dette er tre unge spillere som er nærme startelleveren. Det er vanskelig å bruke alle tre samtidig pga rutine og vi stilte et ungt lag fra før mot Sandefjord. Det er et tegn på at det er noen som banker på døra her for å starte kamper, sier Deila til Nettavisen.

- En viss kollega ville kalt det «coaching i verdensklasse»…

- Hehe. Før kampen mot Sandefjord snakket vi om at alle 18 spillere i troppen har en viktig rolle. Vi vet at vi har matchvinnere på benken. Det viste de og det er veldig gledelig at tre 19-20-åringer kan gå inn og snu et kampbilde slik som de gjorde. Det viser at de har lyst på mer spilletid, sier Deila til Nettavisen.

Han utelukker likevel ikke at det kan komme forsterkninger på midtbanen.

- Vi får se, vi har jo fått en skade på Magnus Lekven, som er ute i 6-8 uker så kanskje vi gjør noe i den posisjonen. Vi tar det som det kommer. Det er

vanskelig å forutsi hva som kan skje. Vi holder øyne og ører åpne og så vet man jo aldri om det kommer bud på noen av våre egne spillere, sier Deila til Nettavisen.





- Han blir viktig

Erik Israelsson (29) spilte sin første kamp mot Sandefjord, etter overgangen fra nederlandske Zwolle. Midtbanespilleren ble kåret til Vålerengas beste spiller av en lokal jury. Vålerenga-treneren var full av lovord om sin nyeste signering.

- Han var bra på søndag. Han slo nesten ikke feilpasninger og er klok i

forflytningen sin. Han er målfarlig og var jo i flere situasjoner hvor han kunne scoret. Han kommer til å få mange scoringsmuligheter fremover også og blir en veldig nyttig mann for oss i høst, sier Deila til Nettavisen.

Vålerenga-spiller Bård Finne (23) gjorde en god kamp fra start mot Sandefjord og står med ett mål og en målgivende på de tre siste kampene. Han er enig med trener Deila i karakteristikken av klubbens ferske svenske.

- Erik (Isralesson red anm.) virker som en god og rutinert midtbanespiller og det trenger vi. Han kommer bare til å bedre og bedre når han vokser inn i laget. Så skal han hjelpe oss med å ta flere steg, sier Bård Finne til Nettavisen.

- Norsk fotball er veldig direkte

Svenske Israelsson peker på at den norske fotballen er annerledes enn hva han nylig har vært vant med i nederlandsk æresdivisjon.

- Mot Sandefjord var det jo litt hawaii-fotball med mye frem og tilbake. Det er vel litt av det bildet jeg har av norsk fotball også, som veldig direkte fotball. Jeg kommer fra den nederlandske serien hvor man holder mye på ballen. Denne uken har handlet om å lære lagkameratene og spillet å kjenne og fotballen ligner mye på den jeg var vant med tidligere i Sverige, sier Erik Israelsson til Nettavisen.

- Hva kan Vålerenga forvente av deg på banen?

- Jeg jobber hardt og håper å bidra med noen scoringer fra midtbaneposisjon. I tillegg har vi jo et ungt lag og som 29-åring er det vel naturlig at jeg hjelper til med litt rutine også, sier Israelsson til Nettavisen.

- Hva er målsetningen din som Vålerenga-spiller?

- Gull er vel målet til klubben på lang sikt. Jeg håper å bidra til at laget havner så høyt opp på tabellen som mulig. Hele klubben er sulten på suksess og vil fremover. Jeg hadde hørt gode ting om Ronny (Deila red. anm.) fra kameraten min Lars Sætra og førsteinntrykket er også veldig bra, sier Israelsson til Nettavisen.





- Dette kan ikke fortsette

Vålerenga-trener Deila var ikke fornøyd med hvordan laget fremstod i første omgang mot tabelljumboen. Tendensen var den samme som vi har sett gjentatte ganger denne sesongen, spesielt mot antatt svakere motstand.

- Vi må takle anledningene bedre og starte kampene med full energi. Sånn som vi holdt på i første omgang mot Sandefjord kan ikke fortsette. Da kommer vi til å tape mange matcher, fordi vi kan bli straffa mye hardere enn vi ble nå, sier Deila.

- Hvordan skal du senke skuldrene til spillerne?

- Vi må være enda tydeligere på arbeidsoppgavene våre og få frem leken og humøret blant gutta. Det er alltid en vanskelig kombinasjon, det å sette krav og være tydelig samtidig som vi skal ha det gøy. Vi må stå i dette og lære av erfaringene vi gjør, sier Deila til Nettavisen.

- Du har sagt at målet neste år er medalje, men blir Vålerenga en

middelhavsfarer denne sesongen?

- Jeg tar gjerne en medalje i år også, men jeg har sagt at målet er å bli blant de seks beste og å ta steg for steg. Gjør vi det, så er vi bedre enn i fjor. Neste år vil alt annet enn medaljekamp være skuffende. Da vil vi ha flere spennende kamper på høsten, sier Deila til Nettavisen.





Oslo-folk gikk for tidlig

Kampen på Intility ble en underholdende affære hvor Sandefjord sparket i gang ballet med scoring etter to minutter. Flamur Kastrati ble felt i sekstenmeteren og satte selv straffen bak Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-buret.

Vestfold-laget fremstod disiplinert hele omgangen og nektet hjemmelaget det nødvendige rommet de trengte for å skape målsjanser, samtidig som de var farlige på kontringer. I andre

omgang fulgte en sjansebonanza på nærmere et kvarter fra hjemmelaget.

Da bortelagets Mohamed Ofkir doblet ledelsen, med ti minutter igjen på klokka, gikk mange Oslo-folk hjem. Det skulle de angre på, for kampens siste ti minutter ble svært innholdsrike. Først reduserte Peter Michael til 1-2 før hjemmelaget fikk en scoring annullert, deretter utlignet Felix Horn Myhre tre minutter på overtid. Michael var nære på å sette inn 3-2 til hjemmelaget, men traff stolpen og kampen endte uavgjort 2-2.

For Sandefjord betydde Vålerengas to sene scoringer, to sårt tiltrengte, tapte poeng i bunnstriden. Neste runde tar de imot Tromsø hjemme på Komplett Arena, mens Vålerenga reiser til Haugesund.

