Deila fikk gammel kjenning som assistent

Haakon Lunov blir Ronny Deilas nye assistenttrener i Vålerenga. 35-åringen har tidligere jobbet med Deila i både Strømsgodset og Celtic.

Ansettelsen ble offentliggjort på Vålerengas hjemmeside mandag.

Lunov ble assistenttrener og analysesjef under Deila i Strømsgodset i 2011. Oslo-mannen var også med en periode til Skottland, før han dro tilbake til Drammen. Nå gjenforenes de to i Vålerenga.

- Haakon er en veldig god trener som jeg kjenner godt fra før. Han kommer til å passe godt inn i det teamet vi har her og bli en stor ressurs for oss, sier Deila til klubbens nettsted.

Lunov har signert en kontrakt ut 2020.

- Først og fremst er jeg både stolt og veldig glad for å være på plass i Vålerenga. Jeg er en ambisiøs fyr som er tydelig og strukturert, og disse komponentene tror jeg kan være med å løfte det solide teamet som allerede er her, sier Lunov.

- Jeg kommer til å ha det overordnet ansvaret for å komplementere analysearbeidet inn i treninga, men vi er et team som skal jobbe tett sammen for å få det beste ut av spillerne. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang, legger han til.

Lunov har også hatt roller i Everton og Odd.

(©NTB)

