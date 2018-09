Deila reagerer på Johansen-debatt: - Jeg blir så provosert

Ronny Deila kjenner Stefan Johansen bedre enn de fleste. Han mener det ikke er tilfeldig at det var nettopp Norge-kapteinen som avgjorde kampen mot Kypros.

ULLEVAAL (Nettavisen): - Jeg blir så provosert av å høre dette om Stefan Johansen, sa Vålerenga-trener Ronny Deila i TV 2-studioet torsdag kveld.

Før kampen, der Johansen scoret to mål og bidro til at Norge vant 2-0 i Nations League-debuten, ble det nemlig diskutert om kapteinen burde starte mot Kypros.

Blant annet skrev VGs Knut Espen Svegaarden på kommentatorplass før avspark at landslagssjef Lars Lagerbäck burde vrake midtbanespilleren.

- Skal vi ikke ha plass til ham?

Johansen svarte på tiltale i sin 42. landskamp med å score to mål og bli kårets til banens beste på Nettavisens spillerbørs.

Deila fyrte seg opp da han pratet om kritikken mot sin gamle elev.

- Stefan har gjort en perfekt karrierevei. Han var i Glimt før han gikk til Godset, så videre til Celtic og ble årets spiller i Skottland, så reiser han til Fulham i Championship, vinner og er med og spiller dem opp i Premier League. Nå skal han ta et nytt nivå. At jeg hører nå at han har en tung start ... sa Deila med et sukk.

Og fortsatte resonnementet:

- Han har fått tre innhopp og har en sterk posisjon i klubben! Han har spilt ligacup og kommer til å spille i Premier League, men han må ta dette neste nivået. Dette er toppnivået i Europa, at vi ikke skal ha plass til en sånn spiller på landslaget, så blaserte er vi ikke blitt ennå, sa Deila engasjert.

Han mener scoringene kom som et resultat av tvilen folk hadde til kapteinen før kampen.

- Si hva du vil, men dette er ikke tilfeldig. Han er en vinner, enkelt og greit. Når han nå er blitt trykket litt ned, så svarer han. Han er vant til å stå i press, dette gjorde han i Drammen og tok Godset til gull, og har gjort det videre i Celtic og Fulham, påpekte Deila.

Johansen svarer slik på Nettavisens spørsmål om hvordan han selv har opplevd diskusjonen rundt sin egen person og plass på laget.

- Herregud, fotball er full av meninger, og når man ikke får så mye spilletid i klubbhverdagen blir det alltid spørsmålstegn. Folk mener hit og dit, og jo eldre du blir desto mindre tenker du over det. Det har ikke preget meg, sier kapteinen til Nettavisen.

- Blir du provosert selv av at folk tviler på deg?

- Jo eldre du blir, jo mer rister du av deg. Folk må få ha meninger, det er bare artig. Og når det blir negativt er det jo godt å svare på det, sier han.

VISTE SEG FREM: Stefan Johansen kunne glede seg over tre poeng og to scoringer mot Kypros. Her i duell med gjestenes Giorgios Vasiliou på Ullevaal torsdag kveld.

Lagerbäck var aldri i tvil

Landslagssjef Lars Lagerbäck var i hvert fall ikke i tvil om Johansen burde starte mot Kypros.

- Han var bra. Og det er derfor han starter også. Han er en veldig klok fotballspiller, og han har mye erfaring, derfor er det mye som taler for ham når det er første match i Nations League. Så hadde jeg ikke gjettet før kampen at han skulle bli tomålsscorer, men når han gjør det, er det enda et pluss. For meg var det aldri tvil om at han skulle starte, sier han om Johansen.

Joshua King roser Johansen for innsatsen mot Kypros. Særlig 1-0-scoringen fikk spissen til å glise.

- Jeg visste ikke at han hadde såpass med fart i beina at han kunne løpe fra forsvarsspillere i bakrom. Men det er gøy for ham, han har jo fått litt kritikk for at han ikke burde starte kampen siden han ikke spiller fast i Fulham. Men jeg elsker når noen viser folk fingeren og motbeviser dem. Stefan har en bra holdning og har baller nok til å levere på banen og la beina snakke, sier King.

- Synes du det er rart at folk tvilte på om Johansen burde starte mot Kypros?

- Jeg hørte det ikke før jeg kom nå, jeg har sluttet å lese altfor mye i media, og jeg hørte om det første gang da jeg kom til pressesonen for fem minutter siden, sier King til Nettavisen.

- Kanskje Fulham tar ham for gitt

Landslagskollega Bjørn Maars Johnsen gleder seg stort over at Fulham-spilleren fikk vist seg frem på Ullevaal mot Kypros.

- Stefan er nok litt frustrert akkurat nå fordi han selvfølgelig også vil spille. Han har akkurat kommet seg til Premier League. Han har jobbet veldig hardt for å komme seg dit og han har ventet så lenge for å komme seg dit. Jeg tror at han bare må ta det med ro. Han har god tid på seg og det gjenstår mange kamper igjen av sesongen, sier Maars Johnsen til Nettavisen.

Spissen kjenner seg igjen i Johansens situasjon ettersom også han har startet de første kampene for sin nye klubb AZ Alkmaar på benken denne sesongen.

- Jeg synes folk må slutte å komme med kritikk så tidlig i sesongen. Jeg har selv akkurat kommet til en ny klubb. Jeg burde ikke forvente å starte kamper fra dag én. Jeg må jobbe og sørge for at jeg fortjener min plass på laget og at jeg er god nok til å få spille. Nå viser Stefan med landslaget at han er en veldig viktig spiller for oss, sier Maars.

Han mener den gode prestasjonen torsdag kan gjøre ting lettere for Johansen på klubblaget.

- Kanskje Fulham tar ham for gitt. Nå som de ser at han har scoret to mål og ett av de på frispark, så får han kanskje ta frispark for Fulham, jeg vet ikke. Speiderne følger med, trenerne følger med og spillerne følger med. Det er godt at Stefan scorer. Frustrasjonen hans kommer til syne når han feirer, men alle bør forstå det, forklarer Maars Johnsen.

Nå venter Bulgaria for det norske laget, og den kampen spilles søndag kveld i Sofia. Bulgaria vant overraskende 2-1 borte mot Slovenia torsdag. Norge har dermed en stor utfordring foran seg.

TAKKET FOR TILLIT: Stefan Johansen var i fyr og flamme mot Kypros. Kapteinen tok ansvar en kaptein verdig.

