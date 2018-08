Demba Ba skal ha blitt utsatt for rasisme av motspiller

Fløy i flint da motspilleren skal ha kalt ham «din svarting».

Fredag ble Zheng Li utestengt fra kinesisk superliga i seks kamper, etter at han skal ha kalt Demba Ba «you black», eller «din svarting», hvis vi oversetter til norsk. Det melder flere kinesiske medier, ifølge AS.

Hendelsen skjedde forrige helg, under en seriekamp mellom Shanghai Shenhua og Changchun Yatai. Et videoklipp fra hendelsen viser en tydelig oppskaket Ba, som har tent på alle plugger mot motspilleren, Li.

Shanghai Shenhuas trener, Wu Jingui, fikk også informasjon om at Yatai-spilleren hadde fornærmet Ba med rasistiske tilrop.

- Rundt om i verden har det vært poengtert at det ikke bør være noen fornærmende tale mot svarte idrettsutøvere. Den kinesiske superligaen har spillere med mange forskjellige hudfarger. Vi bør respektere våre motstandere og det bør ikke være diskriminering, sa Jingui etter kampen.

Her kan du se en video som viser hele hendelsen.

Fredag kom den kinesiske fotball assosiasjonen (CFA) med en kunngjøring om at Li ble funnet skyldig for «å forstyrre spillets gang» og for «å forårsake kaos». Begrunnelsen for straffen inneholdt ikke ordet rasisme, av en ukjent grunn.

Den kinesiske midtbanespilleren fikk en bot på 42 000 yuan, som er det samme som 5375 euro.

Ba har ikke kommentert episoden offentlig ennå.

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw — Shanghai Shenhua FC (@shanghaishenhua) August 4, 2018

