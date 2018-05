Dempsey ferdig i Start

Start har blitt enige med hovedtrener Mark Dempsey om å avslutte samarbeidet.

Eliteserieklubben har hatt en svært skuffende start på sesongen og nå er konsekvensen at Dempsey ikke får fortsette i jobben.

Det opplyser Start på klubbens hjemmeside fredag kveld.

Engelskmannen forlater dermed Start etter mindre enn et halvt år i klubben.

Skuffet Dempsey



Dempsey ønsker ikke å gi noen kommentarer til pressen, men forteller i en uttalelse på klubbens hjemmeside at han er skuffet over avgjørelsen.

- Jeg er skuffet. Men en fotballtrener blir alltid målt på resultatene, og resultatene har ikke vært gode nok. Jeg forstår hvorfor det må bli slik. Det er ikke det jeg ønsket, men vi må gjøre det vi tror er best for klubben, sier Dempsey.

- Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å være trener for en så flott klubb, men lei meg for at vi ikke har klart å gi supporterne de resultatene de ønsket. Men jeg er sikker på at resultatene vil komme etterhvert, forteller engelskmannen.

SPORTSLIG LEDER: Tor Kristian Karlsen er sportslig leder i Start.

Ble avgjort etter møte med Karlsen



Start har kun tatt fire poeng på ti kamper så langt i årets Eliteserie og ligger for øyeblikket helst sist på tabellen.

Det var etter samtaler med klubbens sportslige leder, Tor Kristian Karlsen, at man kom frem til at Dempsey ikke lenger kunne fortsette som lagets hovedtrener.

- Etter lange, åpne og ærlige diskusjoner med Mark har vi kommer til enighet om å avslutte samarbeidet. Det er med tungt hjerte. Vi har hatt samtaler de siste dagene og konkluderte idag med at vi går hver vår vei, forklarer Karlsen.

Mathisen: - Det har ikke fungert

Tidligere Start-spiller og nå fotballekspert i TV 2, Jesper Mathisen, er ikke overrasket over fredagens nyhet.

Han forteller til Nettavisen at han i utgangangspunktet hadde stor tro på Dempsey, men skjønte hvilken vei det bar etter å ha sett Start i aksjon i de siste serierundene.

- Før sesongen hadde jeg stor på at Start og Dempsey var en god match. Han spiller en type fotball som Sørlandet elsker, men det har ikke fungert på noen som helst måte, sier Mathisen til Nettavisen.

EKSPERT: Tidligere Start-stopper Jesper Mathisen er i dag fotballekspert for TV 2.

Han er imidlertid klar på at det ikke bare er Dempsey som har skuffet så langt i år.

- Det er ikke kun Dempsey som har prestert under pari. Spillerne og resten av klubben må ta ansvar, men nå er det ofte sånn at konsekvensen blir at treneren forsvinner, forteller eksperten.

Start møter Bodø/Glimt hjemme i neste seriekamp førstkommende mandag.

Mathisen håper nå at gamleklubben finner en ny hovedtrener som kan være i Start over en lengre periode.

- Start skriker etter forutsigbarhet og kontinuitet, sier Mathisen.

