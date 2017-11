Dennis Widgren (23): - Kan tenke meg å spille for Norge

Han er fast inventar på det svenske Östersund-laget som har tatt Europa med storm. Med norsk far åpner han nå døra for Lars Lagerbäck.

Widgren spiller venstreback på det svenske sensasjonslaget Östersund. Men det mange ikke vet er at 23-åringen også er halvt norsk, og har en far fra Steinkjer.

Siden han ennå ikke har spilt for det svenske A-landslaget (har U19-landskamper), er han fortsatt «up for grabs» hvis Lars Lagerbäck vil bruke han for Norge.

- Kan tenke meg å spille for Norge

Overfor Nettavisen bekrefter Widgren at han er åpen for å spille for Norge hvis landslagssjefen slår på tråden.

- Jeg vil bli veldig smigret hvis Norge er interessert. Jeg kan også tenke meg å spille for Norge hvis det skulle være aktuelt, sier Widgren til Nettavisen mandag kveld.

Han forteller at han foreløpig ikke har hørt et pip fra noen i Norges Fotballforbund, men NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff bekrefter overfor Nettavisen at de har Widgren på radaren.

- Landslagsledelsen kjenner til han, og følger han i likhet med en god del andre spillere, skriver Graff i en SMS til Nettavisen.

På spørsmål fra Nettavisen om Widgren føler seg mer svensk enn norsk, svarer han slik:

- Jeg er oppvokst og har bodd i Sverige i hele mitt liv, men jeg har slekt i Norge som jeg forsøker å hilse på når jeg får tid, noe som nesten aldri er tilfellet, så det er litt kjedelig. Jeg føler meg svensk, men har også sympatier for Norge, så jeg føler meg absolutt norsk også, sier han.

OVERRASKET: Daniel Nannskog.

Overrasket Nannskog

Selv om han bare er 23 år, har han spilt 146 kamper for Östersund og er en erfaren fotballspiller. Han har vært i klubben siden 2010 og har blitt med på hele reisen fra svenske 2. divisjon opp til Allsvenskan.

Widgren selv mener styrkene hans er spilleforståelse, pasningsspill og innlegg.

Tidligere Stabæk-profil Daniel Nannskog har latt seg imponere over Widgren denne sesongen. At han kan være aktuell for det norske landslaget, er mer overraskende for den gamle storscoreren.



- Er han norsk? utbryter Nannskog først når han snakker med Nettavisen mandag.



- Han har gjort det kjempebra i forsvaret til Östersund. Akkurat som resten av det laget, er han veldig rolig og komfortabel med ballen. Han har en god pasningsfot og er bra i posisjoneringen, sier Nannskog.



Han poengterer imidlertid at Östersund er et sterkt kollektiv, og at det er vanskelig å si hvordan spillerne vil fungere i andre lag.



- Det er vanskelig å si, for det er et veldig velfungerende lag, og alle vet nøyaktig hva de skal gjøre på banen. Det er vanskelig å si hvordan de skal fungere i et annet miljø, for de fleste funker så veldig bra i Östersund, siden det er en sånn tydelighet på hva de skal gjøre på banen. Å si noe om hvordan det skal kunne fungere i en norsk backlinje, er ikke lett. Jeg kan ikke si om han kommer til å bli en hit eller ikke.

- Har han vært nevnt i den svenske landslagsdiskusjonen?

- Nei, absolutt ikke. Det har ikke vært noen diskusjon i det hele tatt. Jeg tror det er andre spillere som ligger nærmere der, blant andre Sotiris Papagiannopoulos, som også spiller i Östersund, sier den tidligere Stabæk-spilleren.

Del av et eventyr

Denne sesongen spilte Widgren 21 kamper fra start for Östersund-laget som endte på femteplass i Allsvenskan.

Han har også startet to av kampene i Europa League-gruppespillet for laget som har sjokkert store deler av fotballfamilien gjennom hele sesongen.

Først slo de ut PAOK og Galatasaray i kvaliken til gruppespillet, og når fire kamper er spilt topper Widgren og det svenske laget gruppa i konkurranse med Hertha Berlin, Atletic Bilbao og Zorya.

Det norske landslaget reiste for øvrig mandag til Skopje der de til helgen skal spille treningslandskamp mot Makedonia. Så venter ny kamp mot Slovakia tirsdag 14. november.

Foreløpig uten Widgren i troppen.

