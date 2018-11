Derfor vil ikke Elabdellaoui snakke om skadene sine: - Jeg liker å snakke om det

Den norske visekapteinen har spilt ti strake ligakamper for første gang siden 2013.

LJUBLJANA (Nettavisen): Vi må helt tilbake til tiden i Eintracht Braunschweig sist Omar Elabdellaoui spilte samfulle 90 minutter i ti strake ligakamper.

I tillegg til å ha spilt alle kamper i ligaen, scoret et mål og levert to målgivende pasninger, har Elabdellaoui også spilt det aller meste i Europa League denne sesongen.

Uansett føler Sagene-gutten at statistikken, som er i hans favør, forteller en annen historie.

- Det er en dårlig statistikk, fordi man glemmer jo at vi som regel spiller Champions League med Olympiakos. Vi hviler i seriekampene, så dette blir jo helt feil. Alle årene har vi spilt i Champions League, sier en smilende Elabdellaoui til Nettavisen.

SPILT ALT: Omar Elabdellaoui har spilt alle kampene i den greske serien denne sesongen.









Skader

Han forklarer videre at det er en naturlig forklaring til hvorfor man har til gode å se han spille ti strake seriekamper i den greske toppserien.

- Så si at man kommer hjem fra landslagssamling, så har du hvilt i seriekamp og spilt Champions League. Da har det kanskje ikke blitt ti seriekamper.

- Så du mener at dette handler om at du har blitt hvilt hver gang?

- Det er ofte det, hvis du ser bort fra skadene.

Dette er første gangen på veldig lenge at 26-åringen ikke har følt på skadene. Det har ført til at han kanskje er tilbake i sin beste form på veldig lenge.

- Det føles godt å ha en slik rekke, da. Det vises på banen. Jeg har spilt godt, har hatt gode kamper og føler at jeg er der jeg skal være. Det handler om å holde seg skadefri. Hvis du er av og på, av og på, av og på, så blir dette til slutt veldig vanskelig, sier Elabdellaoui.

Men skader har det blitt veldig mange av for høyrebacken de siste årene. Han nevner selv skade i høyre- og venstre ankel, en ryggskade og også en skade i lysken som har satt en stopper for ham de siste årene.

Etter å ha forklart en del om skadene, så stopper Olympiakos-backen opp. Det har blitt nok skadesnakk.

- Jeg liker ikke å snakke om det, man vil ikke snakke om skader. Det er borte, det er over, det er ferdig. Det er bra for alle sammen at jeg er tilbake, ikke sant, spør visekapteinen retorisk.

Trenerbytte nummer 14

Denne sommeren har han også fått ny trener. Denne gangen er det portugisisk Pedro Martins som har tatt over roret i den greske storklubben.

Dette er 14. gang Elabdellaouis klubb har byttet trener siden nordmannen ankom klubben i juni i 2014. For høyrebackens del har dette byttet vist seg å være fruktbart.

- Pedro Martins var veldig tydelig på at han likte meg veldig godt som fotballspiller og at jeg er hans visekaptein. Han har fortalt meg at jeg kom til å være viktig for ham, og det har han vist ved å gi meg tillit. Jeg har spilt så å si alt, så han har fått god orden på laget, sier Elabdellaoui.

I sommer var det ryktet at han kunne være på vei vekk fra gresk fotball, og selv om han ikke vil fortelle så mye om situasjonen i sommer, så er han klar på at det en overgang ikke var utenkelig.

- Jeg kan si at det var interesse og muligheter. Når Martins kom inn og var veldig tydelig på hvor jeg stod med ham, og at jeg hadde slitt en del med skader før, så tenkte jeg at det var best for meg å bli. Det er jeg veldig glad for, jeg trives veldig godt.

- Men vurderte du å dra?

- Jeg visste ikke hvordan situasjonen var i Olympiakos. Med en ny trener så vet man aldri, men så fort jeg forstod hvor jeg stod med ham, og hva han tenkte, så var jeg bestemt på å bli.

Ting har ikke helt gått etter planen i den hjemlig ligaen for Olympiakos, som i skrivende stund ligger på tredjeplass i den greske toppserien, bak PAOK og overraskelseslaget Atromitos.

- Vi har ikke fått maks uttelling, jeg synes vi skulle ha slått Panathinaikos tidligere i sesongen blant annet. Han har fått til veldig mye bra, men vi har slitt med å score, sier Elabdellaoui.

- Føler du det?

Men der hans klubblag kanskje mangler litt brodd og sting lengst fremme i angrep, er Norges høyreback herlig offensiv når han anser sin egen plass på det norske landslaget.

I den norske landslagstroppen finner man nemlig både Jonas Svensson og Martin Linnes, som begge kan bekle høyrebacken. Uansett mener Elabdellaoui at det er han som ligger først i køen.

- Med både Svensson og Linnes i troppen, vil du mene at din posisjon på høyrebacken fort er den mest utsatte på landslaget?

- Føler du det?

- Jeg spør deg, jeg.

- Joda, men du har sett kampene. Føler du at jeg burde tenke det?

- Jeg er en nøytral journalist.

- Jeg føler jeg har gjort det bra, og det er treneren som tar ut laget selvfølgelig. Jeg føler jeg har levert gode kamper, så jeg regner jo med at jeg spiller. Men det er selvfølgelig han som tar ut laget. Jeg fokuserer bare på kampene våre, sier en smilende Elabdellaoui, som er i form både på og utenfor banen.

