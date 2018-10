Det norske G18-landslaget videre i EM-kvalifiseringen

Rosenborgs Erik Botheim scoret kampens eneste mål i EM-kvalifiseringen mot Albania. Det gjorde at G18-landslaget avanserte til eliterunden i mars neste år.

Avansementet kom takket være Ukrainas 4-1-seier over Slovakia. Norge tapte 1-2 for slovakene, men vant med samme sifre over Ukraina. Dermed gikk ukrainerne og nordmennene videre fra puljen.

Det var etter en drøy halvtimes spill at Botheim fant nettet Det er det norske G18-landslaget som spiller, men det er om en plass til UEFAs G19-EM neste sommer det spilles om.

Halldor Stenevik gjorde et nydelig forarbeid med sitt raid på høyresiden før han skrudde ballen bak forsvaret. Den havnet hos Botheim, som bredsidet ballen i mål på bakre stolpe

- Et helt fantastisk mål, sa landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen til fotball.no.

- Dette kullet har vært i et mesterskap før, og jeg tror de har en god sjanse til å spille seg til et nytt mesterskap, sa han videre om eliterunden som skal spilles i mars neste år.

- Det var ingen lett kamp. Vi spilte på en litt utfordrende bane. Albania hadde lagt om formasjonen og kom med fem bak. Det var krevende å bryte gjennom, men heldigvis møtte vi Sverige som spilte i samme formasjon for en måned siden, så vi visste hva det handlet om, sa «Paco».

