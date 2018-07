Det tyske fotballforbundet avviser Özils rasismepåstander

Det tyske fotballforbundet tar selvkritikk i debatten om Mesut Özil, men avviser spillerens rasismepåstander etter 29-åringen valgte å gi seg på landslaget.

Mesut Özil kunngjorde søndag kveld at han gir seg på det tyske landslaget. I avskjedsinnlegget tar Arsenal-stjernen et kraftig oppgjør med det tyske fotballforbundet (DFB).

– Behandlingen jeg har fått av det DFB og mange andre, gjør at jeg ikke lenger ønsker å ha på meg tysk landslagsdrakt. Jeg føler meg uønsket og føler det jeg har oppnådd med landslaget siden 2009 er blitt glemt, skrev 29-åringen.

SATTE SINNENE I KOK: Dette bildet fikk flere internasjonale medier til å rase.

Midtbanespilleren har vært i hardt vær etter han poserte med Tyrkias kontroversielle president Recep Tayyip Erdogan. Özil har selv tyrkiske røtter.

– Jeg er tysk når vi vinner, men innvandrer når vi taper, fortsatte midtbanespilleren.

Forbundet tar selvkritikk

Mandag publiserte DFB en pressemelding om Özils avskjed og uttalelser. Fotballforbundet avviste spillernes påstander om rasisme, men tok selvkritikk for den pågående debatten om spillernes møte med Erdogan.

– Bildene med den tyrkiske presidenten Erdogan har reist spørsmål for mange i Tyskland. At DFB har bidratt i debatten, tar vi selvkritikk av. Vi unnskylder for at Mesut Özil ikke føler seg godt nok ivaretatt mot rasistiske uttalelser, uttalte forbundet og fortsatte;

– Men det er viktig at Mesut Özil, som Ilkay Gündogan før ham, svarer om bildene, uavhengig av de sportslige resultatene i fotball-VM i Russland. I DFB vinner og taper vi sammen som et lag.

Ønsket med videre

DFB håpte å få med seg 29-åringen videre, men respekterer stjernespillerens avgjørelse.

– Vi er lei oss for at Mesut Özil har gitt seg på landslaget. Det endrer derimot ikke forbundets ønske om å fortsette det suksessfulle integreringsarbeidet, avsluttet forbundet pressemeldingen sin med.

Özil fikk 92 landskamper, 23 mål og et VM-gull fra 2014 for det tyske landslaget.

(©NTB)

