Dette de største overgangene på den europeiske «deadline day»

Flere nasjoner stengte sine vinduer natt til 1. september.

Land som Spania, Frankrike og Tyskland stengte fredag sine overgangsvinduer, og flere profiler beveget seg enten mellom landegrenser eller innad nasjonene.

Den aller største overgangen skjedde mellom en skotsk og en fransk klubb da Moussa Dembélé fikk sin overgang i boks fra Celtic til Lyon for 22 millioner euro. Franskmannen hadde spilt i Celtic siden 2016, og returnerer til hjemlandet sitt etter flere sesonger i England med Fulham og Skottland.

Etter at klubbene ble rapportert i forhandlinger av flere medier gjennom hele fredagen, kom de til slutt i land sent fredag kveld. Dermed er det Dembélé som erstatter Mariano Díaz.

Den domincanske spissen har nemlig signert for Real Madrid, og har fått drakt nummer syv, som tidligere var eid av ingen ringere enn Cristiano Ronaldo.

Aktive PSG



De franske storklubbene flekset musklene sine på overgangsvinduets siste dag. Paris Saint-Germain la nok penger på bordet, og fikk på plass Juan Bernat fra Bayern München.

Den spanske venstrebacken har ikke fått den spilletiden han kanskje hadde sett for seg hos den tyske giganten, og blir nå i finne i den franske hovedstaden de tre årene.





Maxim Choupo-Moting ankom også Paris på overgangsvinduets siste dag. Tidligere på dagen hadde Thomas Tuchel gjort det klart at han ønsket en robust spiss som backup til Edinson Cavani, og valget falt på kameruneren som kommer gratis fra Stoke.







En som forlater den franske hovedstaden er argentinske Giovani Lo Celso. Den elegante midtbanemannen, som var i Argentinas VM-tropp denne sommeren, bytter ut Frankrike med Spania.

Det er nemlig Real Betis som fikk i havn en låneavtale med PSG, og har sikret seg midtbanemannen for det kommende året. I Betis skal Lo Celso spille med velkjente navn som William Carvalho og Andrés Guardado.

I Tyskland har også Nuri Sahin forlatt Borussia Dortmund til fordel for Werder Bremen i Bundesligaen.

Real Madrid og Barcelona satt stille i båten, og lot Borja Mayoral og Marc Cucurella dra ut lån. Mayoral fra Madrid til Levante og Cucurella fra Barcelona til Eibar.

Sevilla viste også finansielle muskler helt på tampen av vinduet ved å hente nederlandske Quincy Promes fra Spartak Moskva.

Premier League-klubber kunne ikke kjøpe spillere, men både Chelsea og Liverpool forsøkte å kvitte seg med spillere ansett som overflødige. Spissen Tammy Abraham ble lånt ut til Aston Villa fra førstnevnte. Liverpool trodde de hadde fått solgt Lazar Markovic til Anderlecht, men avtalen kollapset helt på tampen av vinduet.

Arsenal ville ikke være noe dårligere og signerte ny kontrakt med Reiss Nelson, før de sendte ham på lån til Champions League-klare Hoffenheim i Tyskland.

Hazard ut



Chelsea har fryktet at de kunne miste Hazard denne sommeren, og frykten deres ble reell på vinduets siste dag. Heldigvis for supporterne var det snakk om Kylian Hazard, Edens lillebror, som forlot Chelsea til fordel for Cercle Brügge på lån.

Også norske klubber skulle være noe aktive denne dagen. Sandefjord bekreftet at de hadde signert Mohammed Fellah, mens Fredrik Brustad lånes ut fra Molde til Hamilton Accies i Skottland.

✍️ 29 year old Norwegian striker Fredrik Brustad has joined on a season-long loan from @Molde_FK



Full story to follow...#WelcomeBrustad 🔴⚪️ pic.twitter.com/4ef7iNHpYO — Hamilton Accies FC (@acciesfc) August 31, 2018

Husker du forresten Jackson Martínez? FC Portos tidligere stjernespiss, som hadde et mislykket opphold i Atlético Madrid, og så dro til Kina for massive penger? Vel, han er tilbake i Portugal og skal spille for Portimonense.

Og sommerens kanskje mest ventede overgang kom endelig i boks på vinduets aller siste dag. Mange Real Madrid-supportere undret seg hvor Fábio Coentrão var å finne denne sommeren. De neste årene er han i hvert fall å finne hos moderklubben Rio Ave.

Helt til slutt tar vi også med sommerens kanskje mest uventede overgang. Cameron Jerome, som tidligere har spilt i Stoke og Birmingham, er klar for tyrkiske Göztepe. Han får følge av tidligere Newcastle-stjerne Papiss Cissé som er klar for Alanyaspor.

