Dette er Brexit-punktene som skaper bekymring for Premier League-klubbene

Premier League-ledelsen frykter at EU-exiten i mars 2019 kan bli svært ødeleggende for den engelske toppdivisjonen, men tar nå aktivt grep for å hindre radikale endringer.

Brexit nærmer seg med stormskritt i Storbritannia. Det er kun drøye seks måneder til øyriket sier takk for seg i EU, men for mange er det fortsatt mange spørsmål og bekymringer knyttet til denne prosessen.

Premier League kan blant annet bli svært påvirket av Brexit og ifølge The Telegraph jobbes det nå knallhardt med å få på plass et regelverk som gjør at EU-exiten ikke går ut over klubbens mulighet til å hente spillere.

Flere spørsmål



Et av de store spørsmålene er om det vil bli strengere restriksjoner for fotballklubbene når det kommer til det å hente spillere fra utlandet. Tidligere har ikke spillere hentet fra andre EU-land trengt arbeidstillatelse i Storbritannia, men det kan det nå bli endringer på.

I forhandlingene mellom styresmaktene, fotballforbundet og Premier League-ledelsen, har det blitt fremmet at den øverste fotballigaen skal være et unntak om nye regler rundt arbeidstillatelser kommer på plass.

Premier League ønsker at klubbene i ligaen fortsatt skal kunne signere de spillerne de ønsker, så lenge spilleren er over 18 år. Frykten er imidlertid at styresmaktene ikke vil tillate dette, i et forsøk på å legge forholdene bedre til rette for at engelske klubber skal utvikle flere engelske spillere.

Landslagssjef Gareth Southgate er blant dem som har tatt til orde for at det stadig blir færre og færre engelske toppspillere å velge mellom.

18-årsgrense



Premier League-ledelsen skal være innforstått med at det vil bli vanskeligere for klubbene å hente spillere under 18 år fra utlandet, slik Arsenal har gjort med folk som Francesc Fabregas og Hector Bellerin og som Manchester United gjorde med Gerard Pique og Paul Pogba.

Men når det gjelder spillere som er 18 år eller eldre, håper Premier League enten å få på plass et regelverk som er likt det som er i dag, eller at det skal bli enda enklere for klubbene å knytte til seg disse spillerne.

Premier League argumenterer med ligaens enorme popularitet verden rundt - en popularitet som generer rundt tre milliarder pund i skattepenger og som skaper rundt 12.000 arbeidsplasser. Disse faktorene mener Premier League kvalifiserer til at det bør gjøres et unntak.

Ifølge The Telegraph er altså styresmaktene, fotballforbundet og Premier League i dialog om hvordan Brexit skal påvirke fotballen, men enn så lenge er det ingen pekepinn på når dette kommer til å være klart.

Fem punkter



Avisen lister imidlertid opp fem punkter som nå diskuteres rundt hvordan Brexit kommer til å påvirke Premier League og dette er teamer som i stor grad kan bli avgjørende for fotballigaen i årene som kommer.

1. Muligheten for å signere spillere med EU-pass

Klubbene frykter at dagens restriksjoner for arbeidstillatelser vil bli utvidet fra å gjelde spillere utenfor EU (og EØS), til å gjelde for alle spillere utenfor Storbritannia. Det vil i så fall bety at en spiller må ha et visst antall landskamper for høyt rangerte landslag, eller ha en betydelig overgangssum, for at de skal kunne spille i Premier League og jobbe i Storbritannia. Dette ville i så fall være svært ødeleggende for klubbenes mulighet til å hente spillere fra andre ligaer i Europa. Det vil spesielt påvirke muligheten til å hente spillerne mens de fortsatt er unge.

Forskning utført av Laurie Shaw, en dataanlyst fra universitetet Harvard i USA, viser at 591 av de 1022 spillerne med EU-pass som er hentet til balløya fra utlandet i perioden 1992 til 2018, ikke hadde vært kvalifisert for en arbeidstillatelse i Storbritannia. På listen over slike spillere finner vi blant andre Ngolo Kante, Riyad Mahrez og Francesc Fabregas. Morten Gamst Pedersen, som spilte ni sesonger i Blackburn, er en annen The Telegraph trekker fram som ikke ville fått en overgang til England i sin tid, fordi han på det tidspunktet ikke hadde nok kamper for Norge.

KAN BLI SLUTT: EU- og EØS-reglene gjorde det problemfritt for Morten Gamst Pedersen å signere for Blackburn i 2004, men ifølge The Telegraph ville ikke nordmannen fått arbeidstillatelse om ikke disse reglene eksisterte. Med Brexit kan det bli en slutt på slike overganger.

Premier Leagues egne tall på dette viser at et enda større antall spillere trolig ikke ville fått arbeidstillatelse i Storbritannia, om det var krav om det for spillere med EU-pass. Premier Leagues tall anslår at rundt to tredjedeler av alle spillerne som er hentet, ikke ville vært kvalifisert.

Forskningen utført av Shaw viser videre at dette i stor grad ville gått utover klubbene med minst ressurser, siden de oftere henter inn spillere som ikke spiller regelmessig på landslaget til de nasjonene som er blant de 60 beste på FIFA-rankingen, og at disse klubbene ofte henter spillere for en lavere overgangssum. Dette ville i så fall gått ut over konkurransevilkårene og balansen i Premier League, hevdes det.

2. Styrke utviklingen av «egne» spillere

Slik reglene er nå, er det påkrevd at alle Premier League-klubbene har minst åtte «egenutviklede» spillere i sin 25-mannstropp. Lignende regler gjelder også for deltagelse i europacupen. Det engelske fotballforbundet har i lengre tid ønsket flere «egenutviklede» spillere i ligaen, for å styrke utviklingen av engelske talenter, og landslagene, men har ikke kommet til enighet med Premier League om en felles strategi på dette punktet. Hvis det ikke blir en felles enighet om dette, kan det ende opp med at de to ulike organisasjonene argumenterer ulikt under en høring med styresmaktene om dette temaet, men ifølge The Telegraph skal det fortsatt være håp om at partene kommer til enighet om en felles strategi.

3. Hvem vil telle som «egenutviklet»

Per nå er det slik at utenlandske spillere kan telle som «egenutviklede» spillere om de tilbringer tre år på klubbenes akademi før de har fylt 21 år. Skulle det imidlertid bli forbudt å signere unge spillere under 18 år på grunn av Brexit, ville dette i større grad sørge for at «egenutviklede» spillere er engelske (britiske) og ikke spillere hentet inn fra utlandet i ung alder. Både Premier League og fotballforbundet skal være innforstått med at det etter Brexit vil bli nesten umulig for klubbene å hente utenlandske spillere under 18 år, noe som trolig vil få en positiv effekt på antallet britiske spillere som kommer gjennom nåløyet på de ulike akademiene.

4. Fjerne restriksjoner på utenlandske spillere

Om dette punktet blir en realitet, et punkt som Premier League ønsker å få igjennom, ville det representere en radikal vending. Premier League-ledelsen mener at en slik regelendring vil kunne gi klubbene et fortrinn når det kommer til det å speide på, og hente, spillere fra utlandet. Dette vill da ikke kun gjelde for spillere i Europa, men også spillere utenfor kontinentet, som Brasil og Argentina, så lenge de har fylt 18 år.

KUNNE BLITT NEKTET: Både Ngolo Kante (her i Chelsea, tidligere i Leicester) og Riyad Mahrez (her i Leicester, nå i Man City) hadde fått problemer med å få arbeidstillatelse i Storbritannia, om de ikke hadde hatt EU-pass.

5. Konsekvensene av en «no deal» Brexit

Begrepet «no deal» Brexit baserer seg på at det ikke lenger vil eksistere noen formell avtale mellom Storbritannia og EU, når britene går ut av unionen. Dette ville i så fall frigjøre Storbritannia fra alle forpliktelser overfor EU på én og samme gang, selv om de fleste mener at det fortsatt bør eksistere et visst samarbeid når det gjelder handel, sikkerhet og bilateral kontakt. Disse spørsmålene skal diskutere nærmere under den såkalte Artikkel 50, men skulle partene ikke komme til enighet om disse tingene der, vil det i så fall være liten tid for britene til å utarbeide alternative strategier rundt dette før øyriket går av EU i mars 2019.

En avgjørelse rundt om det blir en «no deal» Brexit, eller ikke, vil trolig være avgjørende for hvordan Brexit vil påvirke Premier League.

Dette sier Premier League



Ifølge Telegraph har ikke Premier League-ledelsen fått noen tidsramme for når det blir tatt en avgjørelse på de nevnte spørsmålene, men de har et håp om at forslagene vil bli møtt og diskutert på en positiv måte.

- Som så mange andre organisasjoner, er vi avhengig av en kombinasjon av talent fra både Storbritannia og utlandet. Vi venter nå på å få en bedre forståelse av hvordan det politiske og regulatoriske landskapet vil ligge etter at Storbritannia forlater EU, sier en talsperson fra Premier League.

- Tilgangen på talentfulle fotballspillere fra hele Europa har spilt en viktig rolle i den veksten Premier League har opplevd. Det er viktig for oss at klubbene kan fortsette å skaffe seg spillere fra Europa på samme måte som de har gjort fram til nå, sier talspersonen videre om saken.

Dette sier styresmaktene



Styresmaktene uttaler følgende om idrett og Brexit:

- Vi anerkjenner at sport, inkludert fotball, rugby og cricket, stadig tilknytter seg talent fra land både i EU og resten av verden. Vi har derfor pågående diskusjoner med idretten om dette, sier en talsperson.

- Etter at vi går ut av EU, skal Storbritannia fortsette å være den åpne nasjonen, som vi alltid har vært. Vi skal få på plass et immigrasjonssystem som kontrollerer hvem som får tillatelse til å komme inn i Storbritannia, men vi vil fortsatt ønske de mest oppgående og de beste, som ønsker å jobbe her og bidra, velkommen, heter det videre.

Storbritannia går altså ut av EU i mars 2019.

