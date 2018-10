Dette er den utrolige sportslørdagen på Nettavisen

Målshow, dramatikk, fotball, volleyball, basketball, ishockey og håndball. 58 livesendinger direkte.

Det er ingen tvil om at denne lørdagen er stor for mange sportsinteresserte nordmenn. Spesielt de med hjerter som banker ekstra hardt for noen fotball-lag.

Med kun to serierunder igjen av fotballen i lavere divisjoner, skal det avgjøres hvilke lag som rykker opp og hvilke lag som rykker ned. Til helgen vil Nettavisen sende målshow hvor vi følger denne opprykk- og nedrykkskampen i PostNord-ligaen.

Fokus vil være på Raufoss og Fredrikstad, som vi vil sende som de to hovedkampene våres. Samtidig vil vi også ha et studio som følger syv andre kamper i PostNord som er spennende med tanke på nedrykk og opprykk. Her vil vi skyte inn med repriser fra mål og ulike situasjoner, hvor studio vil kommentere dette og oppdatere på tabellsituasjon.

Du kan se målshowet og alle direktekampene her

Sendestart vil være 14:30 hvor vi følger innspurten i Regionsligaen, hvor eventuelle opprykk og nedrykk kan sikres(forbehold med tanke på at det er en serierunde igjen neste helg).

Regionsligaen har start kl.13.00, mens PostNord-kampene starter kl.15.00. Vi kommer selvfølgelig til å holde på helt til alle kampene er ferdig, og til vi har oppsummert runden.

Følgende vil være i vårt studio:

Johannes Moesgaard - Assistenttrener Vålerenga A-lag. Johannes Moesgaard har vært i Vålerenga siden 2006, og er en av veteranene i trenerteamet. I løpet av de ti siste årene har han primært drevet med spillerutvikling, både i de yngre avdelingene og på A-laget. i 2015 og 2016-sesongen var han også svært delaktig på feltet som assistenttrener sammen med Morten Tandberg.

Jørgen Tjærnås - En av de i landet som følger tettest 2. divisjon og lavere divisjoner - noe han har gjort i mange år. Enorm kunnskap om spillere, trenere og lag. Driver til daglig nettsiden Sportshjørnet, og er fast i den populære podcasten Toppfotball.

Anders Kvam - Har vært trener for Holmen fra 2011-2015. Tok laget opp fra 4 divisjon til 2 divisjon. Han er i dag speider for Vålerenga.

Christian Haksø - Jobber på videodesken til Amedia. Har i flere år kommentert kamper i 2. divisjon.

Skulle du ikke være interessert i fotball kan du se svensk eliteserie i ishockey, håndball fra eliteserien for menn og kvinner samt basketball og volleyball.

Se hele den store sportsmenyen lørdag 20.oktober her

