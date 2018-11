Dette er lagene som venter Norge på et nytt Nations League-nivå

Tyskland og Kroatia er blant lagene som Norge helst bør unngå om to år.

Portugal og Polen avsluttet A-gruppenes Nations League-sesong med å spille 1-1 på Estádio Dom Afonso Henriques tirsdag kveld.

Allerede før kampen var imidlertid Polen klar for nedrykk fra gruppa, der Portugal tok seieren foran Italia. Og ettersom Nations League nå er ferdigspilt for sesongen, kan vi allerede nå slå fast hvilke lag som venter på nivå B høsten 2020 - der Norge altså deltar etter opprykket fra gruppe C3.

Tyskland, Kroatia og Island

Sammen med Polen kommer Tyskland, Island og Kroatia ned fra nivå A denne sesongen. Det betyr at sølvvinnerne fra årets VM og verdensmesterne fra Brasil-VM i 2014 er blant stormaktene som kan stå på motsatt banehalvdel for Lars Lagerbäcks menn om to år.

Vi snakker ikke om lilleputtnasjoner blant de andre lagene i potten heller.

Sverige grep sjansen til å sikre seg opprykk til nivå A med seieren over Russland tirsdag kveld, og dermed blir det ingen duell mot «söta bror» om to år. Russland blir derimot værende på nivå B.

Det blir også Tsjekkia, Østerrike og Wales, som alle var ferdigspilt på nivå B før tirsdagens avsluttende kamper.

Danmark på sin side følger med Sverige opp på nivå A, etter en sterk gruppeseier over Irland og nevnte Wales.

Finland med overraskende gruppeseier

Fra nivå C sikret Norge seg altså opprykk mandag kveld, men vi får selskap fra andre - noen av dem overraskende - nasjoner.

Finland, for eksempel, tok seg av nasjoner som Ungarn og Hellas, og sikret seg et imponerende opprykk fra gruppe C2.

Tirsdag ble det også klart at Skottland rykker opp på bekostning av Israel, etter seier i det avgjørende slaget på Hampden Park. Israel klarte seg med uavgjort i den kampen, og det så lyst ut for laget fra Midtøsten da gjestene tok ledelsen allerede etter ni minutter.

Et hattrick fra James Forrest snudde kampen til Skottlands fordel, som til slutt stakk av med tre poeng med sin 3-2-seier.

Tre lag i gruppespillet

Serbia er også klare for nivå B, etter at laget slo Litauen 4-1 i deres siste gruppespillkamp på tirsdag.

Mens Norges C-gruppe besto av fire lag denne høsten, vil gruppene på B-nivået bestå av kun tre lag. Det beste laget rykker opp til nivå A, mens det dårligste rykker ned til nivå C.

På samme måte som høstens Nations League gir en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til EM i 2020, vil Nations League om to år gi ekstramuligheter til å kvalifisere seg til Qatar-VM i 2022.

Disse lagene spiller i Nations Leagues nivå B høsten 2020:

Finland



Island

Kroatia



Norge



Polen



Russland



Serbia



Skottland

Tsjekkia



Tyskland



Wales



Østerrike







Mest sett siste uken