Dette skjedde på Eliteseriens «deadline day»

Start har noe papirarbeid igjen å gjøre før den potensielle redningsmannen er på plass.

Mens den engelske «deadline day» ble en nokså rolig affære for en snau uke siden, var det hektisk aktivitet i klubbhusene da overgangsvinduet i norsk fotball stengte på onsdag.

Spesielt i Bergen var det mye som skjedde.

Hentet tre spillere siste dag

På onsdag ble nemlig trekløveret Christian Eggen Rismark (fra Ranheim), Jesper Löfgren (fra Mjällby) og Daouda Bamba (fra Kristiansund) bekreftet klare for serielederne Brann. De to eliteserie-spillerne er spilleklare for Brann allerede nå, mens Löfgren kommer til klubben 1. januar.

Fra før har Brann hentet Thomas Grøgaard (fra Odd) og Ruben Yttergård Jenssen (fra Groningen), mens Kristoffer Løkberg (Ranheim) og Håkon Opdal (Start) slutter seg til klubben 1. januar.

Dermed er nok Brann-fansen godt fornøyd med sommervinduet, selv om klubben måtte se Sivert Heltne Nilsen velge Horsens tidligere i sommer.

Stille hos Rosenborg

Hos gullrival Rosenborg skjedde det på den annen side svært lite på onsdag. Den eneste nyheten fra «brakka» på Lerkendal er at Morten Konradsen vender tilbake til Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt på sin side fikk altså en hjemvendt sønn inn på Aspmyra, mens det onsdag også ble klart at Trond Olsen forlater klubben til fordel for Sogndal. Også stortalentet Jens Petter Hauge går ned én divisjon, på lån til Aalesund.

KLAR FOR SOGNDAL: Trond Olsen.

Sent, men godt: - Klar forsterkning

Start ventet lenge på spissen Adeleke Akinyemi, som til slutt ble tatt imot av sørlendingene like før midnatt. Lokalavisa Fædrelandsvennen hevder at Start betaler opp imot ti millioner kroner for Ventspils-spissen, som har bøttet inn mål i Europa League-kvaliken for latvierne denne sommeren, og i så fall blir han klubbens nest dyreste spiller gjennom tidene.

- Klokkeklar forsterkning for Start. Bra fart, sterk og frekk, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Sportssjef Tor-Kristian Karlsen understreket at alt papirarbeidet ikke var på plass, men sa at han håpet formalitetene kommer i orden i løpet av kort tid.

Start lot samme dag spissen Lars-Jørgen Salvesen dra på en permanent overgang til Ull/Kisa, mens Isac Lidberg drar på lån til HamKam.

Kristiansund lot Daouda Bamba gå til Brann, men fikk spisserstatteren på plass i form av Flamur Kastrati fra Sandefjord.

Det førte Sandefjord ut i en desperat spissjakt, og noen minutter før midnatt ble det klart at vestfoldingene henter Vålerenga-spiss Fitim Azemi på lån ut sesongen.

- Ren panikk, kommenterte fotballekspert Joacim Jonsson om den overgangen i Eurosports livestudio.

DOMINO: Fetim Azemi (bildet) erstatter Flamur Kastrati, som erstatter Daouda Bamba.

Sandefjord hentet også Marius Høibråten fra Strømsgodset, en overgang som ble mottatt med blandede følelser blant Godset-fansen. Også Florø-keeper Jacob Storevik ble hentet inn, mens vestfoldingene ble enige med Odd om å sende André Sødlund til nabobyen i Telemark allerede nå.

Odd hentet også Andreas Nordvik fra danske Frederica, på en kontrakt ut året.

Tobias Svendsen signerte ny kontrakt med Molde, før han ble sendt på lån til FK Haugesund.

Strømsgodset bekreftet signeringen av Nico Mickelson fra HamKam, men 19-åringen fullfører sesongen på Hamar. Godset sendte også Mathias Berg Gjerstrøm på lån til Notodden i OBOS-ligaen.

Vålerenga sendte Christian Borgenvink på lån til HamKam, i tillegg til Azemi til Sandefjord.

Stabæk solgte Tonny Brochmann til opprykksjagende Mjøndalen, mens keeper Sayouba Mandé er på god vei til danske Odense.

