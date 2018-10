Dette vakte oppsikt før Uniteds kamp: - Alle står bak Mourinho

Manchester United-spillerne pleier ikke å samles i ring ute på banen før kampstart. Det skjedde imidlertid sist kamp, og ifølge Marouane Fellaini var det en spesiell tanke bak.

Det ble en liten snakkis, den lille samlingen United-spillerne hadde før Champions League-oppgjøret mot Valencia tirsdag kveld.

I fotballens verden er det langt fra noe nytt at lag samles til et siste kamprop ute på banen før avspark, men for Uniteds del er det ikke vanlig.

Klubben selv skriver på egen hjemmeside at det rett og slett er uvanlig at det skjer.

- Alle står bak Mourinho

Nå avslører belgiske Fellaini at det hele var et nøye planlagt stunt i en tid der klubben, og særlig manager José Mourinho, er under enormt press.

- Vi ville vise at vi står sammen. Alle drar i samme retning og ønsker å bli bedre. Jeg tror alle står bak manageren, sier Fellaini ifølge Manchester Evening News.

Midtbanespilleren hevder at samtlige spillere var enige i at det var en god idé.

- Moralen er der, det så du mot Valencia, men vi må vinne på søndag, sier han om den kommende kampen mot Newcastle.

Det hjalp imidlertid ikke United til seier mot Valencia. Igjen måtte supporterne gå skuffet hjem fra Old Trafford, der sist hjemmesier kom så sent som i første serierunde mot Leicester.

Vinner ikke hjemme

Klubben har nå spilt fire hjemmekamper på rad uten å vinne. Og presset på Mourinho ser ut til å vokse for hver dag som går.

Kritikk mot spillestil, manglende resultater og tvilsom personalbehandling har vært blant nøkkelordene når man skal oppsummere sesongstarten for José Mourinho.

Zinedine Zidane blir allerede nevnt som en kandidat til å ta over, dersom Mourinho skulle ende opp med å få sparken.

Bein Sports hevder United har innledet samtaler med franskmannen.

Bryr seg ikke om Scholes-kritikk

Etter 0-0-kampen mot Valencia haglet igjen kritikken mot Mourinho. United-ikon Paul Scholes er blant dem som gikk i strupen på portugiseren.

- Jeg synes at United står i en dårlig situasjon. Jeg satt her faktisk overrasket over at han overlevde etter lørdagen som var en dårlig forestilling, sa Scholes under BT Sports TV-sending tirsdag.

Etter kampen ble Mourinho spurt om kritikken fra den legendariske midtbanespilleren:

- Jeg er ikke interessert i det, jeg trenger ikke å vite hva Paul Scholes har sagt. Han har ytringsfrihet, akkurat slik som supporterne som synger «attack, attack» i andre omgang. Folk kan si hva de vil, spesielt United-supporterne, fordi jeg respekterer deres tankegang, sa Mourinho ifølge The Guardian.

Kritikken fra Scholes er på ingen måte ny. Både han og Uniteds tidligere stopperkjempe Rio Ferdinand oppfordret klubbledelsen til å «ta et valg» hva angikk Mourinho etter fadesen mot West Ham.

Spiller-misnøye

En spiller som kanskje skulle sett Mourinho bli byttet ut, er Paul Pogba. Engelsk media meldte tirsdag at franskmannen skal ha gjort det klart at enten han eller Mourinho kommer til å måtte forlate klubben snart, da deres forhold aldri har vært kjøligere.

Også Alexis Sánchez skal ha fått nok av Mourinho, etter å kun ha spilt i klubben siden januar. Chileneren skal ha vært fly forbannet etter å ha blitt vraket til kampen mot West Ham sist helg.

United ligger helt nede på 10. plass i Premier League, med tre seire, tre tap og én uavgjort. I Champions League ligger United på andreplass i sin gruppe, bak Juventus.

Til helgen venter Newcastle, der Mourinho møter en av sine gamle trenerfiender: Rafael Benítez.

