Diego Maradona mener Lionel Messi burde holde seg unna det argentinske landslaget

Fortsatt uvisst om Barcelona-stjernen kommer til å returnere på det argentinske landslaget.

Situasjonen rundt Lionel Messi og det argentinske landslaget har til gode å nå en konklusjon. Barcelona-kapteinen har nemlig tatt en pause fra landslaget etter det begredelige VM-sluttspillet i Russland.

Argentina vaklet seg gjennom gruppespillet, før de ble feid av banen av Frankrike i åttedelsfinalen. Franskmennene gikk, som kjent, hele veien og ble verdensmestre.

KOSER SEG: Diego Maradona har tatt over Dorados fra Sinaloa i Mexico.

Det førte til at trener Jorge Sampaoli fikk sparken, men det har samtidig vært en uvissthet rundt hvorvidt Lionel Messi ønsker å fortsette på landslaget.

Lionel Messi er tidenes mestscorende på det argentinske landslaget, og står med 65 scoringer på 128 kamper for Argentina. Kun Javier Zanetti (143) og Javier Mascherano (147) har flere kamper enn Barcelona-stjernen.

- Send dem til helvete!



Ifølge Diego Maradona, som ledet Argentina til VM-gull i 1986, burde Messis valg være ganske så enkelt:

- Jeg hadde bedt han gi seg på landslaget. Det er sånn at dersom en U15-lag taper, så skylder man på Messi. Alt er hans feil. Jeg hadde sagt til ham at han ikke burde komme tilbake, sier Maradona til den argentinske avisen Clarín.

Maradona åpnet opp rundt sin misnøye for det argentinske fotballforbundet, og spesielt president Claudio Tapia. Ifølge Maradona så er fotballpresidenten «død» i hans hode.

Og ikke bare ønsker Maradona at Messi skal gi seg på landslaget, han er også klar på at dersom han gir seg for «los albiceletes» så vil man raskt se resultatet:

- Jeg vil at han skal sende de alle til helvete. Det er ikke hans feil at han ikke er verdensmester .. i dag vekker ikke landslaget noe hos noen. Ikke engang ved folket. Vi har tapt lidenskapen. Vi kaster all prestisjen vi har vunnet rett i dass, sier Maradona.

LEDER: Lionel Messi var Argentinas landslagkaptein under VM i Russland.

Hva angår jobben som landslagstrener, så er det også et ubesvart spørsmål i Argentina. I skrivende stund har Lionel Scaloni på midlertidig basis. Det liker Maradona svært dårlig:

- Før VM så trente vi som Guatemala og dro som Costa Rica. Det gjorde vondt, fordi det er ingen respekt. Nå har de satt inn Scaloni. Han er en fin fyr, men han kan ikke trene. Hvordan kan vi gi det argentinske landslaget til Scaloni? Er vi alle sammen gale, spør Maradona retorisk.

Ingen Pochettino eller Simeone



Selv forteller han at han hadde valgt å sette inn César Luis Menotti. 79-åringen vant ungdoms-VM med Maradona i 1979, og ledet også Argentina til VM-triumf i 1978. Hans siste trenerjobb var i 2007.

Han mener at trenere som Mauricio Pochettino og Diego Simeone rett og slett ikke ønsker jobben som Argentina-sjef.

- Jeg tror de har jobbene sine på de premissene de ønsker. De kommer ikke til å presentere et prosjekt for det argentinske fotballforbundet fordi de vet at de ikke blir respektert, de vet at de ikke tenker som folket. Skal de risikere alt de har gjort i Europa? Her snakker jeg ikke om penger, her snakker jeg om heder, sier Maradona.

Tidligere i år var Maradona president i den hviterrussiske klubben Dinamo Brest i kort tid, før han fikk trenertilbud fra den mexicanske klubben Dorados de Sinaloa.

Maradona trente det argentinske landslaget mellom 2008 og 2010, og har siden trener både Al Wasl og Fujarah i De Forente Arabiske Emirater.

