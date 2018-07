Diomande tok oppgjør mot rasisme: - Første gang jeg har blitt kalt det på banen

Den norske spissen reagerer.

Den norske spissen Adama Diomande var i aksjon for Los Angeles FC i cupkampen mot Portland Timbers i USA natt til torsdag.

Det amerikanske laget vant kampen 3-2 og tok seg videre.

Etter kampen la nordmannen imidlertid ut en melding på Instagram, der han tok et oppgjør med noe som skjedde underveis i kampen.

- Ble kalt «N-ordet»



Diomande skriver at han ble utsatt for rasistisk hets under kampen og at en motspiller kom med en bemerkning rettet mot hudfargen hans.

- I dag var første gang i min profesjonelle karriere at jeg ble kalt «N-ordet» på banen. De kommer til å beklage seg og be om at jeg overser det, men om jeg ikke sier noe når det gjelde rasisme, vil det bare vokse.

- Uansett hvilket land du er fra, hudfarge, religion og hvilket språk du snakker, er vi alle mennesker og vi må respektere hverandre, skriver han.

«Dio» avslutter posten sin med hashtaggen #saynotoracism.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Diomande torsdag morgen, men USA-proffen har enn så lenge ikke besvart hendvendelsen.

Diomande ble hentet til LAFC i mai 2018 og mannen med 11 landskamper og ett mål for Norge har gjort sine saker bra for Bob Bradleys klubb.

Etter overgangen står han bokført med ni mål på åtte kamper. Ifølge klubbens nettside har han totalt spilt 562 minutter siden han kom dit.

I det nevnte møtet med Portland Timbers kom ikke nordmannen på scoringslisten, men skal ha fått et mål annullert for offside.

Mexico-stjernen Carlos Vela og Marco Urena scoret hvert sitt mål i seieren, mens Portland Timbers også satte en ball i eget mål.

Vant gull med Godset



28-åringen har tidligere spilt for klubber som Lyn, Skeid, Hødd, Strømsgodset, Dinamo Minsk, Stabæk, og engelske Hull City.

Spissen scoret blant annet åtte mål på 25 kamper for Strømsgodset i 2013, da klubben fra Drammen gikk til topps i Eliteserien.

I 2015 jobbet Diomande sammen med nåværende trener Bob Bradley i Stabæk og den sesongen nettet han solide 17 mål på 21 ligakamper.

Oslogutten ble første gang kalt opp på landslaget i juni 2015 og har spilt totalt 1 kamper med flagget på brystet. Han har så langt scoret ett mål.

Det kom i møtet med San Marino på Ullevaal stadion 11. oktober 2016.

