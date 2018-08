Djordje Denic klar for Rosenborg

Serbisk midtbanespiller har signert for trønderne.

Rosenborg henter midtbanespiller Djordje Denic fra den serbiske klubben Rad.

Det bekrefter klubben på sine Facebook-sider.

- Et godt steg

Serberen har signert en kontrakt som strekker seg tre og et halvt år frem i tid etter at han ankom Trondheim mandag.

- Det har vært en travel dag, jeg har reist i dag og er litt sliten, men nå er alt bra, sier Denic et intervju med klubben.

22-åringen har de siste sesongene vært kaptein for laget i hjembyen Beograd og ser nå frem til å vise seg fram i Norge.

- Jeg er veldig glad for å komme hit. Jeg tror dette er et bra steg for meg, og RBK er den største klubben i Norge. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjøre alle fornøyde her, sier Denic, som beskriver seg selv som en spiller som alltid vil vinne.

- Løpssterk tøffing

Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, er godt fornøyd med å få på plass Denic.

- Vi har signert en aggressiv, løpssterk tøffing fra Rad Beograd. Han har markert seg godt der, og vi har fulgt ham en stund. Vi har vært fristet til å prøve å få ham hit. Nå har vi lyktes med det. Vi er veldig godt fornøyd, og veldig spente, selvfølgelig. Vi er trygge på at vi har hentet en spiller som vil være med og gjøre Rosenborg bedre fra dag én.

Så langt denne sesongen står serberen bokført med tre kamper og ett mål for Rad.

