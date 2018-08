«Dobbeltgjenger» skal erstatte bortreist Iniesta

FC Tokyo solgte 50.000 billetter før Andres Iniesta skulle komme på besøk, så reiste han til Spania i stedet. Klubben visste imidlertid råd.

Andres Iniesta er godt i gang med sin spillerkarriere i japanske Vissel Kobe etter overgangen fra Barcelona tidligere i sommer.

34-åringen er ligaens største stjerne, og også motstandernes fans setter stor pris på å få besøk av matchvinneren fra VM-finalen i 2010.

Derfor ble mange FC Tokyo-supportere skuffet da det ble kjent at Iniesta går glipp av søndagens kamp i den japanske hovedstaden.

- Iniesta har reist en kort tur tilbake til Spania for å hente familien sin og ta dem med til Japan. Han blir borte i noen få dager og returnerer deretter til banen, opplyser Vissel Kobe-direktør Masayuki Mori til ESPN.

FC Tokyo visste imidlertid råd. Da Iniesta ikke tok turen, hyret klubben en «dobbeltgjenger» for å underholde publikum.

Internett har ikke latt ansettelsen forbigå i stillhet:

Iam Noda er mannen som har fått i oppdrag å blidgjøre 50.000 mennesker - FC Tokyos største publikum på tre år - som egentlig kom for å se Andres Iniesta.

Også Lukas Podolski spiller for Wissel Kobe, som ligger på femteplass i J-League og jakter en topp-tre-plassering for første gang i klubbens historie.

