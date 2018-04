Dommeren snøt Molde for seieren over Vålerenga

Eirik Hestad skulle hatt straffe, men ble belønnet med gult kort for filming.

VÅLERENGA - MOLDE 0-0:

INTILITY ARENA (Nettavisen): Både Vålerenga og Molde var ute etter å vise seg frem i flomlyset på Oslo øst.

En underholdende kamp vil likevel bli best husket for to ting; dommertabben som belønnet Molde med gult kort for filming istedenfor en klar straffe og Vålerenga-Klanens knallharde oppgjør med Moldes voldektstiltalte spiller.

Før kampen viste Klanen nemlig frem en rekke bannere som markerte avsky for voldtekt, og supportergjengen navnga også den voldtektstiltalte Molde-spilleren i ett av bannerne.

Men i andre omgang tok i stedet en omdiskutert straffesituasjon fokuset.

Etter en times spill kom nemlig Eirik Hestad alene gjennom mot Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey, og sisteskansen la Molde-spilleren i bakken.

Dommer Dag Vidar Hafsås valgte imidlertid å belønne Hestad med gult kort for filming, og Molde-spilleren var tydelig forbannet over avgjørelsen.

- Dommeren må få lang karantene

På Twitter koker det blant fotballekspertene etter dommeravgjørelsen, og Discovery-kommentator Kenneth Fredheim er en av dem som reagerer på avgjørelsen:

- Faktisk helt ubegripelig hvordan en godt plassert dommer kan mene at Hestad filmer der, skriver Fredheim på Twitter.

Eurosport-ekspert Roger Risholt mener at dommeravgjørelsen bør føre til en «lang, lang karantene».

- Dommerne får alt for mye slakt. Selv når vi sitter og ser repriser har vi mange ganger problemer med å se hva som er riktig. Noen dommeravgjørelser er vanskelige, men det der, Hafsås, er helt grusomt og bør gi en lang, lang karantene, melder han.

Faktisk helt ubegripelig hvordan en godt plassert dommer kan mene at Hestad filmer der. — Kenneth Fredheim (@KenFredheim) April 22, 2018

Dommeren får alt for mye slakt.Selv når vi sitter å ser repriser har vi mange ganger problemer med å se hva som er riktig. Noen dommeravgjørelser er vanskelig, men det der Hafsås er helt grusomt og bør gi en lang, lang karantene — Roger Risholt (@rogerrisholt) April 22, 2018

En ku er kanskje ikke i stand til å blåse straffe, men ville i dette tilfellet heller ikke maktet å gi gult kort. Altså kan vi her i fullt alvor snakke om en situasjon der en ku faktisk ville løst situasjonen på en bedre måte enn kveldens dommer. https://t.co/ohVbh47H3l — Lars Sivertsen (@larssivertsen) April 22, 2018

Store målsjanser

Begge lag fikk hver sin store målsjanse før ti minutter var spilt og Vålerenga var først ute. Sam Johnson snappet ballen opp fra Moldes Vegard Forren. De fleste trodde dommerne skulle blåse frispark, men hjemmelagets Chidera Ejuka tok med seg ballen og sendte av gårde et skudd fra 18 meter som strøk stolpen.

Molde var farlig frempå ett minutt senere. Ballen havnet til slutt på høyrekanten hos Fredrik Brustad som klinket ballen i treverket fra spiss vinkel.

Vålerenga hadde ballen mest i kampens første kvarter, men Molde var farlige da de slapp til foran mål. Etter 14 minutter kom Fredrik Brustad seg rundt på høyrekanten. Han slo et presist innlegg, som landet hos Mattias Moström, men svensken blåste ballen langt over mål.

Fire minutter senere var det hjemmelagets tur til å underholde publikum. Godt spill og flere målsjanser ble rundet av med en kjempesjanse for Vålerengas Ivan Näsberg. Han fikk stå alene på bakre stolpe, men skjøt ballen høyt over mål.

Hjemmelagets Bård Finne fikk muligheten på frispark fra 20 meter etter at Sam Johnson hadde blitt felt. Skuddet var godt plassert, men gikk i et Molde-bein og over mål.

Vålerengas keeper Adam Larsen Kwarasey er god med ballen i beina og liker også å holde på den, men etter 27 minutter gikk det nesten fullstendig galt. En våken Erling Braut Håland var nær ved å stjele ballen fra hjemmelagets sisteskanse, men han fikk ballen unna med et nødskrik.

Temmet Håland

Førsteomgang var fartsfylt og bød på gode sjanser til begge lag. Vålerenga var aggressive i sitt press på ballfører, men brukte samtidig ofte for lang tid med ballen i beina, slik at Molde kunne bryte. En av kampene i kampen var duellen mellom Moldes knallsterke unggutt Erling Braut Håland og Vålerengas bauta, Felipe Carvalho.

Etter 34 minutter fikk vi se de to kjempene i løpsduell for første gang. Etter å ha slitt med skader og formsvikt, begynner den sterke uruguyaneren å se ut som den forsvarskjempen Vålerenga så for seg. Han klarte seg godt mot stortalentet og gikk stort sett seirende ut av duellene dem imellom. En god kamp ble kronet med bestemannsprisen fra hjemmepublikummet.

Underholdende kamp

Andre omgang var bare noen minutter gammel før Molde produserte en ny, stor målsjanse. Venstreback Kristoffer Haugen slo et knallhardt, presist innlegg foran mål, men ballen gikk forbi alle og sjansen ebbet ut. Hjemmelaget fulgte opp med en solid målsjanse etter et langskudd fra Bård Finne, som gikk halvannen meter på utsiden.

Kampen bølget frem og tilbake og var tidvis svært underholdende for publikum, med to lag som ønsket å angripe. Etter 65 minutter var det Vålerengas innbytter Simen Juklerød som kom nære et mål for hjemmelaget. Chidera Ejuke slo et godt innlegg fra sin venstrekant-posisjon og på bakre stolpe ventet Juklerød, men avslutningen gikk høyt over.

Ble snytt for straffe

Etter 57 spilte minutter var det duket for temperatur på matta. Molde kom på en god kontring og plutselig var Eirik Hestad alene igjennom og på vei mot keeper. Alene med Vålerenga-keeper Larsen Kwarasey forsøkte han å gå rundt målvakten, men gikk i bakken. Dommeren blåste, men ikke for straffe. Han ga i stedet Hestad gult kort for filming, selv om TV-bildene viste helt klart at Larsen Kwarasey felte Hestad med beina.

Begge lag kom til flere store målsjanser i det kampen nærmet seg slutten. Både Vålerengas Sam Johnson og innbytter Peter Michael hadde gode muligheter til å gi hjemmelaget ledelsen. Molde var, gjentatte ganger, nære ved å straffe hjemmelaget på kontringer eller i store rom foran forsvarsfireren.

Vålerenga-fansen ga klar beskjed om hva de mente om den voldtektstiltalte Molde-spilleren, og navnga også spilleren i ett av bannerne. Nettavisen har fjernet navnet fra bildet.

«Heller horesønn enn voldtektsmann»

Mens lagene var opptatt med å markere seg på banen, var Klanen opptatt av å markere seg med diverse budskap på tribunen.

Før kampen verserte det rykter og spekulasjoner knyttet til hvordan Klanen, ville protestere mot Molde-spilleren som er tiltalt for voldtekt.

Allerede før kampen markerte de seg med bannere rettet mot spilleren og Molde, med budskapet «Heller horesønn enn voldtektsmann».

Budskapet ble også sunget senere i kampen, før supporterne fulgte opp med enda hardere skyts mot Molde-spilleren og klubben.

Målløst, men underholdende

8465 tilskuere fikk se to lag som ønsket å angripe. Vålerenga hadde det meste av banespillet, mens Molde var farlige på kontringer og innlegg fra begge sider.

Kampen kunne gått begge veier, men Ole Gunnar Solskjær og Molde føler seg nok aller mest snytt for seieren, etter dommeravgjørelsen som ga de gult kort for filming istedenfor straffespark.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken