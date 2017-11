Dommertabbe da Sveits tok første stikk mot Nord-Irland

Den rumenske dommeren Ovidiu Hategan bør neppe oppsøke nord-irske puber etter torsdagens playoffkamp.

NORD-IRLAND - SVEITS 0-1:

Han gjorde en grusom tabbe og forærte Sveits seieren da han dømte straffespark i andre omgang.

På straffesparket scoret Ricardo Rodríguez kampens eneste mål, og Sveits har dermed sikret seg et strålende utgangspunkt før returoppgjøret.

Vinneren går som kjent til VM i Russland kommende sommer.

Straffesituasjonen var av det bisarre slaget. En sveitser skjøt ballen knallhardt i ryggen på Corry Evans fra fem meter, men dommeren vurderte det som en straffbar hands.

Frode Marti, som kommenterte kampen for Eurosport, reagerte med vantro.

- Han treffer han i ryggen. Det er helt håpløst. Helt håpløst! sa Marti da reprisene rullet over skjermen.

For å gjøre ting verre må Corry Evans stå over returkampen fordi han fikk gult kort i situasjonen og må sone suspensjon.

Reaksjonene på sosiale medier lot ikke vente på seg.

I den andre kvalikkampen mandag kveld vant Kroatia 4-1 over Hellas på hjemmebane og har halvannet fot i Russland før returoppgjøret spilles neste uke.

Her er en rekke andre reaksjoner etter dommerfeilen torsdag:

In 1 of the worst sporting decisions of the decade a referee awards Switzerland a penalty v. N. Ireland in #WorldCupQualifier . Shockingly wrong.

Think any of my reservations about video refs have just gone out the window when you see what's happened to N Ireland with that penalty decision