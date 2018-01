Dopingvarsler kan gi bevis til FIFA

Dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov, som sier han har informasjon om doping i russisk fotball, er fri fra sine juridiske bindinger og kan snakke med FIFA.

Det opplyste Verdens antidopingbyrå (WADA) tirsdag.

- Faktum er at doktor Rodtsjenkov først nylig kunne vitne i juridiske prosesser gjennomført av internasjonale forbund, hvilket han tidligere ikke kunne gjøre som følge av restriksjoner pålagt ham av amerikansk lov som et resultat av en pågående etterforskning i USA, sa en talskvinne for antidopingbyrået.

Rodtsjenkov ledet det russiske antidopingbyrået i Moskva i ti år fram til 2015. Da flyktet han til USA og varslet så om det mye omtalte russiske dopingprogrammet.

Rodtsjenkovs advokat skal ha kontaktet Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) med beskjed om at hans klient skal sitte på informasjon om doping i russisk fotball.

FIFA-ledelsen hevder på sin side at den forsøkte å komme i kontakt med dopingvarsleren via WADA i november, men at beskjeden var at Rodtsjenkov ikke kunne fortelle det han visste.

Nå skal altså disse begrensningene være opphevet.

FIFA og WADA avventer nå at tidligere avgitte dopingprøver skal testes på nytt. FIFA-president Gianni Infantino har samtidig sagt at dersom det hadde eksisterte et dopingproblem i internasjonal fotball, også i Russland, ville man ha kjent til det.



