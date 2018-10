Drama i Parken: Supportere til angrep etter sluttfløyta gikk

Etter kampen mellom FC København og Slavia Praha brøt det ut i slåsskamp på den ene tribunen.

De tsjekkiske supporterne, som hadde tatt turen til Telia Parken, gikk nemlig til angrep på vaktene samtidig som Slavia Praha-spillerne prøvde å roe dem ned.

Det forteller en B.T. Sports-reporter på stedet, ifølge BT.dk.

- Få minutter før kampen var ferdig begynte Slavia-fansen å gå helt amok. De stormet mot gjerdet og begynte å slå løs mot vaktene, forteller Morten Thomsen til B.T. Sports.

Og sikkerhetsvaktene fikk litt av oppgave mot de tilreiste supporterne, som var plassert på den ene kortsiden bak målet.

- Det er umulig for dem å kontrollere og det går helt av skaftet. De slåss både med hverandre og klapper til sikkerhetsvaktene. Det er først når politiet kommer, til slutt, at det roer seg. Spillerne kommer ned for å si takk og prøver å få ro på dem, men de er helt ville, forteller Thomsen videre.

Spillere og journalister skal også ha blitt bedt om å flytte seg i mixed zone, da flere vakter måtte rykke ut til tribuneområde.

Slavia Praha vant kampen 1-0 etter en lynrask scoring i andreomgang, og tsjekkerne tar dermed plass som nummer to i Gruppe C. København ligger nede på tredjeplass.

