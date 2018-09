Drama på Åråsen da Mats Haakenstad senket Stabæk

Oppgjøret snudde flere ganger mellom de to lagene i nedrykksstriden av Eliteserien.

LILLESTRØM - STABÆK 3-2

Oppgjøret snudde flere ganger på Åråsen, men det var til slutt hjemmelaget Lillestrøm som tok de tre poengene i det uhre viktige oppgjøret mot Stabæk, etter å ha vunnet 3-2.

Mats Haakenstad ble den store helten da han fant nettmaskene to ganger, og snudde 1-2 til 3-2 for de gulkledde fra Åråsen. Begge scoringene kom på tampen av oppgjøret.

- Jeg var skuffa og frustrert over å bli satt på benken til å begynne med. Jeg skulle inn og svare på tiltale. På femten minutter gjelder det ikke å spille god kamp, da må du ha mål eller målgivende. Jeg følte jeg klarte i dag, så det var deilig, sa Haakenstad til Eurosport etter kampen.

Thomas Lehne Olsen gav LSK ledelsen tidlig i den andre omgangen før det var duket for Boli-show på Åråsen. Ivorianeren brukte nemlig kun 64 sekunder mellom sine to scoringer.

Først plasserte han ballen i mål fra straffemerket, etter at keeper Marko Maric hadde revet han over ende, og litt over minuttet senere avsluttet han over LSK-keeperen etter utsøkt pasning fra Aboubakar Keita.

Les mer: «Hjalp» gamleklubben til seier: - Må si jeg er sjokkert

- For en snuoperasjon fra guttene fra Bærum! Boli har snudd kampen totalt på hodet, skrek Eurosport-kommentator Jørgen Klem i det Boli feiret sitt andre mål for kveld, og scoring nummer 13 totalt i ligaen denne sesongen.

Boli må ha trodd at han hadde senket Lillestrøm, men innbytter Mats Haakenstad ville det annerledes. I det 81. minutt utlignet han etter et innlegg fra Kristoffer Ødemarksbakken. To minutter senere falt avgjørelsen.

Haakenstad kriget nemlig foran boksen etter et frispark fra Arnor Smarason, og banket ballen i mål for de gulkledde.

- Det er galskap på Åråsen! Mats Haakenstad, som kom inn, har gjort begge målene for Lillestrøm! Å herre min hatt, hylte Klem fra sin kommentatorplass. Etter kampen oppsummerte kommentatoren med dette fort kan bli en av sesongens kamper.

- Ikke kom og si at disse bånnkampene i Eliteserien er kjedelige! Tvert om! Det er en av de morsomste kampene vi har hatt i Eliteserien denne sesongen, sa Klem.

Seieren for Lillestrøm betyr at de nå tar et byks vekk fra direkte nedrykksplass i Eliteserien. På 13. plass er det nå to poeng ned til direkte nedrykk.

- Fotball er alltid morsomt. Oftest går det bra, noen ganger går det ikke. Det var en kamp som svingte. Det viktigste var at vi vant, og jeg er fornøyd med gutta, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eurosport etter kampen.

For Henning Berg og Stabæk betyr tapet at de faller ned på kvalikplass etter søndagens tap. De står på like mange poeng som Start på direkte nedrykk, men med bedre målforskjell.

- Når du leder 2-1 så må du forsvare dødballer bedre enn det vi gjorde. Lillestrøm fikk lettkjøpte mål i dag og vi kan bare skylde på oss selv, sa Stabæk-trener Berg til Eurosport etter kampen.

Sjansehav



Det var Lillestrøm som kom best i gang i den livsviktige kampen mot Stabæk på Åråsen. De gulkledde burde tatt ledelsen allerede etter ni minutter.

Simen Rafn ble spilt opp på høyresiden, og fikk slått inn et herlig innlegg. På motsatt kant burde Erik Brenden ha bukket inn ledermålet for de gulkledde.

Rafn var ordentlig på hugget ute på sin kant, og etter kvarteret spilt fant han Daniel Pedersen med en flott pasning. Danskens avslutning stod ikke i stil med pasningen, og avslutningen suste over måll.

Hverken Ohi Omoijuanfo, Franck Boli eller Moussa Njie fikk ting til å stemme i løpet av den første omgangen, men Jeppe Moe var kun centimetre unna å levere en drømmescoring.

Forsvarsspilleren ladet skuddfoten fra distanse, og ballen suste like utenfor keeper Marko Maric' lengste stolpe like etter halvtimen spilt på Åråsen.

Det svingte voldsomt mellom de to lagene, for minuttet senere fikk Pedersen en sjanse til å prikke ballen i mål da han kombinerte fint inne i boksen.

Dansken burde, igjen, ha sendt Lillestrøm i føringen, mens hans forsøk seilet utenfor Stabæk-målet, som denne kvelden ble voktet av Marcus Sandberg.

Trekløveret til Stabæk på topp begynte å vise seg frem mot slutten av omgangen, for minuttet etter Pedersens sjanse ble Njie spilt inn på venstrekant.

Den tidligere Vålerenga-gutten avsluttet fint, og ballen hadde retning høyrehjørnet. En god inngripen av Maric i LSK-buret gjorde at det fortsatt stod 0-0.

Lagene maktet ikke å finne veien til nettmaskene i løpet av de første 45 minuttene av den potensielt skjebnesvangre kampen mellom Lillestrøm og Stabæk.

Les mer: Akintola og Haugesund slo tilbake etter blytung måned

Fullstendig galskap



Lillestrøm kom ut best i den andre omgangen, og allerede i det 49. minutt skulle Thomas Lehne Olsen vise seg frem. Ronald Hernández fikk ikke avverget ballen skikkelig for Stabæk og Lehne Olsen kunne enkelt bredside inn seriemål nummer ti for sesongen.

Reprisene etter scoringen vil vise at Lehne Olsen drar med seg ballen med hånda etter Hernández' klarering, og burde muligens ha vært annullert.

Stabæk jaget på for utligningen gjennom andreomgangen, og etter 67 minutter ble Boli spilt inn bak LSK-forsvaret, og så ut til å ha rundet keeper Maric. I et desperat forsøk på å stoppe Boli, rev Maric han over ende.

Dommer Tore Hansen pekte på straffemerket, og Boli banket inn seriemål nummer 12 denne sesongen for laget fra Bærum. Det skulle ikke ta lang tid før han var på farten igjen.

For 64 sekunder etter ble Boli spilt fri av Aboubakar Keita inne i LSK-boksen og fikk plassert ballen over Maric i LSK-buret. På litt over et minutt hadde ivorianeren snudd oppgjøret på Åråsen.

Lillestrøm nektet å gi seg uten kamp, og Mats Haakenstad presenterte seg i det 81. minutt da han kastet seg inn i boksen på et innlegg fra Kristoffer Ødemarksbakken.

Headingen var god, og overlistet Sandberg for andre gang denne kvelden. De to innbytterne så ut til å ha sikret ett livsviktig poeng for Jörgen Lennartssons menn.

Men Haakenstad var ikke ferdig der. For kun et par minutter etterpå fikk Arnor Smarason slått et frispark som til slutt landet inne foran mål. Nok en gang kastet Haakenstad seg inn, og bredsidet inn 3-2 for hjemmelaget.

Stabæk forsøkte å legge inn et siste sluttspurt, men det ville seg ikke. Lillestrøm tok seieren i det ekstremt viktige oppgjøret mot Stabæk i bunnen av Eliteserien.

Mest sett siste uken