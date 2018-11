Dramatikk da Aalesund og Sogndal vant sine kvalifiseringskamper til Eliteserien

Aalesund er ett steg nærmere Eliteserien - møter Sogndal.

AALESUND - NEST-SOTRA 1-0

SOGNDAL - ULLENSAKER/KISA 1-0

Aalesund tok et stort steg mot Eliteserien 2019 etter å ha beseiret Nest-Sotra 1-0 hjemme på Color Line Stadion søndag. Det betyr at Lars Bohinen og hans menn er klare for kvalikfinale fra OBOS-ligaen.

Pape Habib Gueye ble «tangotrøyenes» store helt da han på finuerlig vis klarte å sende ballen i mål med skulderen kort tid inn i den andre omgangen.

Frisparket til Oddbjørn Lie var godt, og senegaleseren ruvet høyest i luftrommet. Avslutningen var ikke av det kontante slaget, men satte Nest-Sotra-keeper Egil Selvik helt ut av spill.

- Det er nesten ikke mulig å gjøre frekkere, påpekte Eurosport-kommenator Amund Lutnæs mens reprisene av senegaleserens «logg-heading» gikk over skjermen.

I klinsj



Kampen vil nok uansett huskes for en situasjon som oppstod i i det 70. minutt da Nest-Sotras Sherko Faiqi ble taklet hardt. Aalesund-trener Lars Bohinen protesterte vilt på sidelinjen, mens Nest-Sotra-trener Steffen Landro gjorde det samme.

I forbannelse valgte Faiqi å ta sin frustrasjon utover Bohinen, og dyttet Aalesund-treneren på sidelinja. Dommer Tommy Skjerve svarte med å gi Faiqi sitt andre gule kort, mens begge trenerne ble sendt på tribunen.

- Faiqi går rett i garderoben, det er en kaotisk situasjon. Nå er også Landro vist på tribunen. Det koker greit her ute nå. Det er ikke en situasjon man ser for seg skal komme, sa Eurosport-kommentator Lutnæs.

Nest-Sotra kom rett og slett ikke nærmere i første omgang enn Alexander Dangs forsøk like før pause, da Andreas Lie var kjapt ute og avverget forsøket. Det betyr at de blir værende i OBOS-ligaens også i 2019-sesongen.

På overtid i den andre omgangen vartet Lie opp med et helt vanvittig pantersprang på overtid, da Bjarte Haugsdal fikk brystet på ballen på to meter

Kun en helt vanvittig reaksjonsredning gjorde at Aalesund opprettholdt sin ledelse, og kunne til slutt juble for 1-0-seieren.

Sogndal



Seieren for Aalesund betyr uansett at Bohinen og hans menn kan være på vei opp til Eliteserien, året etter at de rykket ned. Skal de klare det må de slå vinneren av den andre kvalikkampen.

Der møter de Sogndal, som beseiret Ullensaker/Kisa hjemme på Fosshaugane Campus. Eirik Bakkes gutter måtte vente lenge, men to minutter på overtid falt avgjørelsen.

Sigurd Haugen ble spilt igjennom, og gjorde ingenting feil alene med keeper. Dermed vant Sogndal 1-0, og skal dermed møte Aalesund i den avgjørende kampen om hvem som får spille om plass i Norges øverste divisjon.

Den kampen spilles på Color Line Stadion førstkommende torsdag.

Det er allerede klart at Viking og Mjøndalen har rykket opp til Eliteserien, mens Sandefjord og Start tar turen ned til OBOS-ligaen. Stabæk, som endte på 14. plass i Eliteserien, møter vinneren av OBOS-ligaens kvalikspill.

