Dramatikk da KFUM tok steget opp i OBOS-ligaen

KFUM lå under 0-1, men leverte en fantastisk annenomgang som sørget for at laget kan forberede seg på OBOS-ligaspill neste sesong.

ÅSANE - KFUM 1-3 (3-4 sammenlagt):

Vertene fra Hordaland hadde 2-1 å gå på etter å ha snudd kampen i Oslo, mye takket være Erik Huseklepp som entret banen etter pause og markerte seg med mål og målgivende.

Magnus Bruun-Hanssen sendte laget i føringen lørdag, men KFUM våknet for alvor etter pause, snudde kampen og vant til slutt 3-1.

KFUM-kaptein Stian Sortevik den store helten da han satte inn 3-1 ni minutter før slutt, noe som sørget for at Oslo-laget rykker opp til OBOS-ligaen, mens Åsane må ta den tunge veien ned i 2. divisjon.

- I KFUM har vi troa. Vi visste at vi var kapable til å score to mål, og vi snakket om å være mer kliniske innenfor sekstenmeteren, sa en stolt KFUM-trener Jørgen Isnes til Eurosport etter kampen.

Sløste

Forutsetningene før søndagens returoppgjør var klare: KFUM måtte fram og score, men lenge virket det som om sjansesløsingen skulle bli lagets bane. Gjestene skapte flust av muligheter før pause uten å få uttelling i form av scoring.

Robin Rasch leverte et fantastisk frispark etter sju minutter. KFUMs midtbanespiller skrudde ballen rundt muren, men forsøket dundret i den rimfryste tverrliggeren i Åsane.

Rasch og hans lagkamerater fortsatte å styre kampen i den første omgangen, men etter 17 minutter sendte Magnus Bruun-Hanssen Åsane et langt steg mot fornyet 1. divisjonskontrakt.

Et langt innkast fant Håkon Lorentzen inne i feltet, og den utleide Sandefjord-spilleren la ballen ned til Bruun-Hanssen som dunket ballen i mål fra kloss hold.

Hevet seg

Hva som ble sagt i garderoben til KFUM i pausen vites ikke, men etter hvilen giret gjestene virkelig om, og da effektiviteten i tillegg var intakt, rant scoringene inn.

Lars Olden Larsen skapte håp for KFUM da hans distanseskudd etter 58 minutter snek seg inn i hjørnet, og det ble full fyr i teltet da Moses Mawa tok ned ballen, vendte om og dundret ballen i mål til 2-1.

Mawas scoring ville gitt ekstraomganger, men gjestene fra hovedstaden fortsatte presset, og trykket vertene langt tilbake i banen.

Etter 81 minutter fikk kaptein Sortevik ballen inn i feltet. Midtbanespilleren hadde Åsanes Simen Lassen i ryggen, men med et par futsaldragninger med sålen kom han seg fri, og fra skrått hold skrudde han ballen i nettet til ellevill jubel i KFUM-leiren.

- Enorm glede blant KFUMs fans, trenere og spillere, utbrøt Eurosport-kommentator Arve Fuglum etter kampen.

Resultatet betyr at Mons Ivar Mjeldes mannskap nå må forberede seg på nivå tre-spill.

- Vi møtte et KFUM-lag med mange gode enkeltspillere, men jeg synes vi hadde en slags kontroll. Vi hadde fått det dit vi vil, og da skulle vi ønske at vi hadde klart å holde dem unna, sa han.

Den tidligere Brann-treneren kunne ikke svare på om han er Åsane-trener også i 2. divisjon.

- Man ønsker i Åsane å se divisjonsstatus før man går igang med kontraktsforhandlinger med spillere og trenere, så verken spillere eller trenere vet så mye om fremtiden akkurat nå.

