Drømmeåpning for Start da de herjet med Gutan i seriepremieren

Det var klasseforskjell da «nye» Start tok i mot Tromsø på iskalde Sør Arena.

START - TROMSØ 4-1:

KRISTIANSAND (Nettavisen): Start vant til slutt 4-1 i det som ble en drømmestart på sesongen for Mark Dempsey og hans menn.

- Meget solid av Start. Men hva i alle dager driver Tromsø med? Makan til naivitet, mente Jesper Mathisen om det han så fra sin gamle hjemmebane.

Det var lite som minnet om solbyen Kristiansand da lagene gikk ut til årets første Eliteserie-kamp i minusgrader, men i det dommer Kjensli blåste i gang kampen smalt det allerede fra første spark på ballen.

Fem minutter ute i seriepremieren får nysigneringen Isac Twum ballen midt inne på banehalvdelen til Tromsø. Ghanseren fyrte av fra distanse, men bommet fullstendig. Det endte til slutt med at ballen dalte ned på brystkassa til Kristijan Floki Finnbogason, som dunket ballen forbi Kongshavn på halvvolley til stormende jubel fra de fremmøtte på Sør Arena. Men det skulle ikke ta lang tid før det smalt igjen.

Bare minuttet senere var vertene på farten igjen. Christensen, Twum og Kabran vartet opp med flott kombinasjonsspill før ballen til slutt havner hos millionkjøpet Kabran like utenfor 16-meteren. Svensken dro ballen over på venstrefoten og dunket til fra 17-meter. Ett skudd som suste inn mellom Kongshavn og hans nærmeste stolpe. Tromsø prøvde konsekvent å spille seg ut bakfra, men mislyktes flere ganger i forsøket da Start stod høyt og presset.

Revansjerte kjempebom

Tromsø klarte ikke å etablere noe angrepsspill, og defensivt ble Valakari sitt mannskap stående med høyt press uten press på ballfører, noe som fortsatte å gi Start muligheten til å holde på ballen i store deler av den første omgangen. Der Tromsø ikke skapte en eneste målsjanse, burde Start økt til 3-0. Afeez Aremu vant ballen midt på egen banehalvdel og satt fart mot Tromsø-målet. Ute til høyre fant Aremu islandske Sigurdarson som satte fart inn mot 16-meteren til Kongshavn.

Med en genial stikker fikk Elliot Käck servert ballen aleine med Kongshavn, og backen rundet sisteskansen enkelt. Dessverre for Start klarte ikke svensken å orientere seg, og nysigneringen sin avslutning endte 2-3 meter utenfor.

Den andre omgangen startet som en stillingskrig der ingen av lagene kom til skuddmuligheter. Men etter en time var spilt dukket en revansjelysten svenske opp. For der Käck bommet på åpent mål i første omgang ville han ikke gjøre det samme i det sjansen kom igjen. Kabran utfordret Høgli ute på Starts venstreside. Like ved 16-meter streken fant svensken den offensive backen Käck inne foran mål og landsmannen takket og bukket da han kontant økte til 3-0.

To mål like før slutt

Etter Käck si scoring roet Start det hele ned, og Tromsø tok mer og mer over. Men selv om Tromsø fikk satt et visst press, så var det lenge mellom hver gang "gutan" var inne i 16-meteren til Opdal i Start-målet. I stedet kom det nok en kjempesjanse til Start. Eirik Wichne stormet nedover høyrekanten og fikk slått inn.

Innlegget gikk hele veien til innbytter Børufsen på bakerste stolpe. Veteranen fikk avsluttet, men skuddet gikk rett på Kongshavn som måtte gio retur. Den returen traff Hadzic og spratt tilbake via Kongshavn og i underkant av tverrliggeren før Tromsø fikk klarert ballen unna.

Like før slutt fikk Morten Gamst Pedersen ballen på 25 meter. Superveteranen dunket til, og skuddet kom overraskende på Håkon Opdal som stod ute på 4-5 meter. Det gjorde at skuddet på merkelig vis fant veien til nettmaskene, men så gikk Start rett i angrep igjen. I det klokken passerte 90 minutter tok Start avspark. Vertene fikk etablert et press med en gang, og i returrommet stod Afeez Aremu.

Han plukket ballen opp på samme plass som Gamst Pedersen og nigerianeren kopierte Tromsø sitt mål til punkt og prikke, bare minuttet senere.

Han fastsatte dermed sluttresultatet til 4-1.

Fryktelig kamp av TIL fra A til Å.Så en elendig generalprøve gir en enda værre premiere...Strålende av Start,flere som står frem og Kabran kanskje den beste. — Ole Martin Årst (@omaarst) March 11, 2018

IK Start (4-3-3):

Håkon Opdal; Eirik Wichne, Simon Larsen, Henrik Robstad, Elliot Käck; Afeez Aremu, Isaac Twum (Adnan Hadzic 46), Tobias Christensen; Aron Sigurdarson (Espen Børufsen 67), Kristijan Floki Finnbogason (Lars-Jørgen Salvesen 80), Kevin Kabran

Tromsø (4-3-3):

Gudmund Kongshavn; Tom Høgli, Simen Wangberg, Magnar Ødegaard; Kent-Are Antonsen; Morten Gamst Pedersen, Christian Landu-Landu, Gjermind Åsen; Mushaga Bakenga (Slobodon Vuk 70), Runar Espejord, Lasse Nilsen (Mour Samb 70 min)

IK Start - Tromsø (2-0) 4-1

Sparebanken Sør Arena

Tilskuere: 3068

Målscorere: Kristijan Floki Finnbogason (5 min), Kevin Kabran (6 min), Elliot Käck (61 min), Morten Gamst Pedersen (89 min), Afees Aremu (90 min)

Dommer: Trygve Kjensli

Gule kort: Isaac Twum, Henrik Robstad, Tobias Christensen (IK Start). Simen Wangberg, Christian Landu-Landu(Tromsø)

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken